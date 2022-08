Het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen assisteren in Ter Apel, waar donderdag een patiënt wordt weggebracht die een hartaanval heeft gehad. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Hebben we een bakje? Deze meneer gaat overgeven. We leggen hem op een stretcher. Waar liggen die?’ Het voor de hulpverlener van Artsen zonder Grenzen ontnuchterende antwoord komt van een collega van het Rode Kruis. ‘Een stretcher? Die hebben we niet.’

In stabiele zijligging wacht de onwel geworden man op een rolstoel. Later in het ziekenhuis blijkt hij een hartaanval te hebben gehad.

Het is wennen, de eerste werkdag op een nieuwe, ongewone locatie: het aanmeldcentrum bij Ter Apel. Ook voor Artsen zonder Grenzen is de maat vol. Voor het eerst in de 50-jarige geschiedenis ziet de internationale noophulporganisatie zich gedwongen actief te worden in Nederland.

‘Internationale pers kijkt ervan op’

Dat is niet alleen een statement, zegt directeur Judith Sargentini van Artsen zonder Grenzen Nederland, maar ook bittere noodzaak. ‘Er hebben hier vannacht weer 700 mensen buiten geslapen. Normaal doen we dit werk na een aardbeving op Haïti of in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.’

Zelf is ze vooral druk met het te woord staan van de internationale pers: Deutsche Welle, AFP, De Morgen. ‘In het buitenland kijken ze hier ook van op.’

De zon brandt op mediterrane kracht, de oceaan is er hier in Oost-Groningen een van aardappelplanten. De schaal, hoe on-Nederlands het provische kamp ook is, is onvergelijkbaar met Moria op Lesbos. ‘Maar natuurlijk is het een pijnlijk besluit actief te moeten worden in een welvarend land als Nederland, om daar ons donorgeld voor te moeten gebruiken.’

Achter haar meldt een man met een hoofdwond zich bij de witte unit. Het team van AzG bestaat uit een arts, twee verpleegkundigen en een psychosociaal medewerker. ‘Mensen hebben niet alleen wonden aan hun lijf, maar ook in hun hoofd’, zegt Sargentini.

Hulpverleners gaan de luifels op het buitenterrein voor het aanmeldcentrum langs om de schrijnende gevallen eruit te pikken. De orde bestaat uit een wachtnummer dat op een post-it wordt gekrabbeld, de taal is die van de improvisatie. Als de hulpverlener die de onwel geworden man bijstaat een telefoon met voorgeschreven medicatie onder haar neus gedrukt krijgt, is ze gedecideerd. ‘Nu even niet, we hebben een emergency.’ Dan, na een blik op het cijfer op zijn geeltje: ‘Elf, dan bent u nog niet aan de beurt. Straks roepen we om: elf, elf!’

Een stuk landbouwplastic

‘We willen dat mensen onder vier ogen door een arts gezien worden’, zegt hulpverlener Ruth Kauffmann. Die privacy moet komen van een afscheiding, een stuk blauw landbouwplastic. Een Turkse man laat een aangebroken strip Xanax zien, een medicijn tegen paniekaanvallen. ‘Als die op zijn, heb ik een big problem.’

Onder de behoeftigten zijn er meer die afhankelijk zijn van medicijnen, zegt hulpverlener Kauffmann. Veel chronisch zieken, mensen met astma, diabetici. En ze zien veel wonden, heel veel wonden en infecties. ‘Wij verzorgen basale medische hulp. Die was niet gegarandeerd.’ Zelfs komt ze uit de VS. ‘Ik krijg dit thuis ook amper uitgelegd. Ik heb in vluchtelingenkampen over de hele wereld gewerkt. De situatie is pijnlijk vergelijkbaar.’

Vrijdag wordt het mobiele hospitaal van Artsen zonder Grenzen gebracht. Nu werken de hulpverleners in de keet van de collega’s van het Rode Kruis. Daar wordt in meer behoeften voorzien. Onder de wagen liggen mannen in de schaduw, er is een wirwar van opladers die een schaarse stekkerdoos gevonden hebben. En bovenal: er is wifi.

Ook onder de luifels op het voorterrein bepalen jonge mannen het beeld. Alleen gezinnen met vrouwen en kinderen krijgen nog het beloofde land achter hek te zien, waar de procedure wacht.

De rijen slippers, een halve peer en een pot pindakaas doen een camping vermoeden, maar de sfeer is die van lamlendigheid – alsof hier de asielimpasse wordt belichaamd. Er wordt wat gedut, gekauwd op zonnebloempitten. Arabische muziek uit telefoons herinnert aan een land van herkomst. Wie echt geluk heeft, bezit een luchtbed. De meesten moeten het met een deken doen.

Middaggebed en ijsjes

Onder een van de luifels begint een gezelschap Jemenieten aan het middaggebed. Dat wordt verstoord door een stormloop naar het hek achter hen: er worden ijsjes uitgedeeld. DIe zijn populairder dan de huzarensalade, eerder vanmiddag.

‘Maar we klagen niet, hoor’, zegt Motaz (25), een student geneeskunde uit Jemen. ‘Het grootste probleem is dat we niet kunnen douchen. Dat leidt tot allerlei infecties. En heb je de wc’s al bekeken? Beter van niet.’

Zelf draagt hij een grijs en een geel polsbandje: een teken dat zijn vingerafdrukken al zijn afgenomen. ‘Maar dat is zes dagen geleden. We hebben al vijf dagen geen COA-medewerker gezien.’ Eerder kwamen er nog bussen om mensen over te plaatsen, zegt hij. ‘Nu brengen ze alleen nieuwe vluchtelingen. Hoezo loopt het systeem vast? Er is helemaal geen systeem. We zijn toeschouwers van niets.’

Sargentini verwacht dat daar snel verandering in komt. Artsen zonder Grenzen zal hier in Ter Apel vier tot zes weken actief zijn, is de planning voorlopig. Sargentini wijst erop hoe de verstopte asielketen het gevolg is van het voorbarig ontmantelen van azc’s en voortdurende bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties als IND en COA.

‘Dit is niet een vluchtelingencrisis, maar een bestuurscrisis. En het is extra pijnlijk dat er opvangplekken voor Oekraïners leeg zijn, terwijl er voor Syriërs en Afghanen geen plek is’, aldus de oud-GroenLinks-politicus.

‘Zevenhonderd mensen opvangen in een land met 18 miljoen inwoners, dat zou een fluitje van een cent moeten zijn. Als wij morgen weer kunnen inpakken omdat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid neemt: heel graag. Wij horen hier niet te zijn.’