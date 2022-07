Ook vissers komen in actie tegen stikstofbeleid: blokkades ontregelen scheepvaartverkeer

Vissers in de haven van IJmuiden hebben zich aangesloten bij de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de overheid. Beeld ANP

De havens van Lauwersoog (Groningen), Harlingen (Friesland), Den Helder (Noord-Holland) en Vlissingen (Zeeland) waren maandagochtend onbereikbaar. Diverse veerdiensten moesten daardoor het scheepvaartverkeer staken. Enkele actievoerders dreigden ook scheepverkeer bij IJmuiden ‘te traineren’, hoewel daar in de praktijk weinig van te merken is geweest.

In Harlingen arriveren de vissers in alle vroegte. Circa dertig boten blokkeren de ingang van de haven, waardoor vijf veerboten en tientallen zeilschepen niet af kunnen varen. De vissers hijsen net als de boeren een omgekeerde Nederlandse vlag. Boven op de dijk staan inwoners die een kijkje komen nemen. Om de paar minuten worden ze opgeschrikt door het concert van scheepstoeters.

Een lange rij gestrande vakantiegangers met rolkoffertjes – onderweg naar Vlieland en Terschelling – staat te wachten tot de veerboot weer uitvaart. Een politieagente steekt de reizigers een hart onder de riem: ‘Ik zou er een lekker dagje Harlingen van maken, het is een prachtig oud stadje.’

Eendracht Maakt Kracht

De acties zijn landelijk georganiseerd door actiegroep Eendracht Maakt Kracht. Ze hadden zich maandag aangesloten bij de actievoerende boeren, omdat ze claimen te worden getroffen door de stikstofplannen van het kabinet.

Hoe dat precies zit blijft onduidelijk: omdat de schippers op het water voor anker liggen, blijkt het in Harlingen onmogelijk om ze te spreken te krijgen. In Vlissingen zijn de actievoerders iets minder schuw. Henry Caljouw uit Arnemuiden tegenover Omroep Zeeland: ‘Ook voor ons in de visserij zit geen toekomst door wat ze van plan zijn met de stikstof.’ Volgens garnalenvisser Johan Seepma moeten schepen vanaf volgend jaar namelijk met schonere motoren varen, legt hij bij RTV Noord uit, en zo’n investering ‘kost 75 duizend euro per schip’.

Volgens Hans van Oostenbrugge, econoom bij Wageningen Universiteit, zijn het vooral garnalenvissers die geraakt zullen worden. ‘Die halen hun garnalen uit Natura-2000 zones. Vanaf 1 januari hebben ze daar een vergunning voor nodig. Ze gebruiken dieselmotoren, en die moeten vervangen worden. Dankzij een subsidieregeling betaalt de overheid de helft van het bonnetje. Maar de andere helft moeten vissers zelf betalen.’

Een aanslag op de portemonnee, en toch vindt de Nederlandse Vissersbond, belangenvereniging en gesprekspartner van de overheid, de vergelijking die de actievoerders trekken met de boeren vergezocht. Derk Jan Berends: ‘De relatie tussen vissers en boeren zie ik niet zo. Boeren protesteren tegen stikstofbeleid. Wij hebben daar ook wel mee te maken, wij moeten nieuwe motoren of katalysatoren gebruiken. Maar dat is van een heel andere orde. 30 procent van de boeren moet straks misschien verdwijnen. Dat is bij ons een heel ander verhaal.’

Hoge brandstofprijs

Ander ongenoegen: de hoge brandstofprijs. Een liter diesel is in vergelijking met een jaar eerder zo'n 70 cent duurder. Daardoor is het voor steeds meer schepen niet rendabel om te gaan vissen. Uit een analyse van Wageningen Universiteit blijkt dat in het optimistische scenario het aantal verlieslijdende kottervissers stijgt van 47 procent in 2021 naar 65 procent dit jaar. In het zwartste scenario stijgt dat aantal verlieslijdende vissers naar 74 procent.

Tot brandstofcompensatie is de regering echter niet bereid: er zijn talloze sectoren die geraakt worden door de hoge prijzen en die worden volgens een woordvoerder van ministerie van Landbouw allemaal hetzelfde behandeld.

Toch kwam het kabinet de sector afgelopen vrijdag wel op een andere manier tegemoet. Net voordat landbouwminister Staghouwer een vissersdelegatie in Urk zou ontmoeten, kondigde hij aan 444 miljoen euro euro in de sector te steken. Dat geld is deels bedoeld voor het ontwikkelen van een duurzamere visserij, in de vorm van minder CO2-uitstoot, minder bodemberoering en minder bijvangst. Minstens 155 miljoen daarvan heeft het kabinet gereserveerd voor de inkrimping van de vissersvloot. Dat zal ‘alleen maar vrijwillig’ gebeuren, bezweert een woordvoerder.

Om 12 uur vertrekken de actievoerders schippers al toeterend uit de haven van Harlingen. Langs de kant staat Vincent de Vrijer, schipper op een zeilboot. Hij zou een Duitse schoolklas naar Vlieland brengen, en heeft ruim twee uur gewacht. ‘Ze verkopen dit als een publieksvriendelijke actie, maar dat is het niet. Er zijn ook andere manieren om je punt te maken. Als ze dit van tevoren hadden laten weten, dan had ik de klas afgebeld.’