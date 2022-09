Ook van Robbert Dijkgraaf hoeven universiteiten niet veel te verwachten

Deze week werd het academisch jaar geopend met een smeekschrift van de universiteiten. Het aantal buitenlandse studenten loopt ze over de schoenen. Collegezalen puilen uit, er zijn geen kamers en studenten uit Lemmer of Purmerend worden weggeconcurreerd. Universiteitsbestuurder Geert ten Dam van de UvA wil een quotum voor buitenlandse studenten, Pieter Duisenberg van de koepel VSNU zegt dat hij al sinds 2018 vraagt om een numerus fixus op Engelstalig onderwijs. ‘Mag niet.’

Iedereen had dit lang geleden kunnen zien aankomen, maar vijf jaar terug blies menig universiteitsbestuurder een heel ander liedje, Pieter Duisenberg voorop. Die was onvermoeibaar pleitbezorger van de internationalisering. Zijn VSNU berekende wat Nederland wel niet verdiende aan internationale studenten. Soortgelijke ideeën had hij al als VVD-Kamerlid en woordvoerder hoger onderwijs. In die rol sprak hij over de bezwaarmakers tegen de internationalisering als ‘nationalistische, protectionistische krachten die onderwijs achter de dijken willen’. Maar kijk nu, Jan en alleman is het eens: eigen studenten eerst. En zoals de meningvorming in Nederland altijd verloopt, is iedereen vergeten wat men er een tijdje geleden van vond.

Zorgen over de voertaal Engels, de drijfkracht achter de internationalisering, waren er heus. Waar het aan ontbrak was een mespuntje dapperheid. Minister van Engelshoven mompelde wel eens wat over het oprukkende Engels. Procedures en regels stonden helaas in de weg om er iets aan te doen. Geert ten Dam, vijf jaar geleden ook al UvA-bestuurder, zou alles in het werk stellen om de opleiding tweetalig te houden. De zegetocht van het Engels ging gewoon door. Nu zegt minister Dijkgraaf dat hij ‘zeer hecht’ aan het Nederlands. Donderdag werd bekend dat hij werkt aan ‘een instrument’ om ‘grip’ te houden op de internationalisering. Dat belooft wat.

Mild uitgedrukt, valt het gebrek aan geestkracht op. Bij de minister, de universiteitsbestuurders, ook bij de inspectie, aangezien gewoon in de wet staat dat universitair onderwijs behoudens uitzonderingen in het Nederlands wordt gegeven. Rianne Letschert, voorzitter van de Universiteit Maastricht, was de laatste die nog ‘een vervelende bijsmaak’ zei te krijgen van een eventuele beperking van aantallen buitenlandse studenten.

Dat suggereerde een hoogstaand bezwaar, net als indertijd Duisenberg met zijn dijken. In werkelijkheid kan Maastricht zonder buitenlandse studenten de deuren sluiten. Want dat is sinds jaar en dag de verklaring van het internationalisme: universiteiten produceren niet zozeer kennis als wel alumni, en worden betaald naar rato van het studentenaantal. Het idee van wat een universiteit ook alweer was, een van onze oudste instellingen die kennis doorgeeft aan volgende generaties, met een bijzondere verplichting tegenover de samenleving, dat idee is weggezakt en het ziet er niet naar uit dat het terugkomt als Dijkgraaf zijn ‘instrument’ heeft gevonden.

Robbert Dijkgraaf: hecht zeer aan het Nederlands. Beeld Bart Maat / ANP

De universiteit is maar een voorbeeld. De instrumentele manier van denken kun je zo plakken op het stikstofdebat of de asielproblematiek. Willem Witteveen zou hoofdschuddend hebben toegekeken. Van de week las ik zijn boek De wet als kunstwerk, dat in 2014 postuum verscheen en dat al jaren intimiderend bij mij op de plank staat. Witteveen (1952 - 2014), rechtsfilosoof en Eerste Kamerlid voor de PvdA, kwam om het leven toen de Russen de MH17 uit de lucht schoten. Na lezing van zijn prachtige boek begrijp je beter hoe de politieke cultuur de afgelopen decennia is afgezakt en waarom bestuurders zo vaak met de mond vol tanden staan.

Witteveen begint zijn boek met een kritiek op ‘de wet als instrument’, precies het woord dus dat minister Dijkgraaf had uitgekozen. Wetten worden beschouwd als gereedschap van de overheid. De minister wil iets en maakt een wet, in de veronderstelling dat hij een probleem gaat oplossen. Over het algemeen wordt een probleem niet opgelost met een wet, en dus is steeds een nieuwe wet nodig. De meeste wetten zijn een reactie op een eerdere oplossing, die korte tijd later weer een probleem is geworden.

Zo volgt de huurwet die PvdA/ChristenUnie deze week aankondigden, en die huurders een langjarig contract moet garanderen, op een huurwet die het mogelijk maakte om juist ook voor kortere tijd een huis te vérhuren. De kortademigheid van wetten beneemt het zicht op de perverse gevolgen; de nare neveneffecten van de internationalisering van de universiteiten werden niet gezien dan wel weggeredeneerd.

Ingrid van Engelshoven: kon er ook weinig aan doen. Beeld Brunopress

Wetten zijn veel te ambitieus, aldus Witteveen. Ook dat zagen we deze week weer, na de uitspraak van de Raad van State over de mestwetgeving. De rechter verontschuldigde zich tegenover de boeren, voor het feit Nederland nu eenmaal een heel strikte natuurwetgeving heeft aangenomen. Zo doet een wet precies wat hij niet moet doen, namelijk verdeeldheid zaaien. Wetten lossen onze problemen niet op. Dat moeten wij zelf doen. Witteveen herinnert aan een heel andere wetstraditie die grotendeels verloren is gegaan en nog het best te typeren valt met ‘de geest van de wetten’ van de Franse filosoof Montesquieu.

In die traditie is het doel van een wet niet opschrijven wat u moet en niet mag, maar orde scheppen in het gezamenlijke denken en doen. Een goede wet beschrijft wat Nederlanders de juiste inrichting van de staat vinden. Hij ontleent zijn kracht aan zijn gezag bij de gebruikers, en kan om die reden niet anders dan de uitkomst zijn van open parlementair debat. Een goede wet is de neerslag van praktische wijsheid, kennis van de samenleving en juridisch vakmanschap. ‘In die volgorde’, zegt Witteveen er streng bij. Het tegendeel dus van ‘kaal en normloos instrumentalisme’, dat ook de universiteiten niet verder zal helpen. Lees dat boek, Robbert Dijkgraaf.