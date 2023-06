Ook Tweede Kamer erkent Nederlands geweld in Indonesië. ‘Ze kregen de opdracht alles en iedereen neer te schieten’

Premier Rutte en minister Ollongren van Defensie woensdag tijdens het debat over het Nederlandse geweld in Indonesië. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Het is een symbolisch moment, het begin van het debat woensdag. Daar staan de Nederlandse volksvertegenwoordigers, met op de publieke tribune boven hen de veteranen en Indische Nederlanders. Bijeen voor een debat, bijna driekwart eeuw na de formele soevereiniteitsoverdracht en méér dan driekwart eeuw na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid, over het historisch onderzoek naar de dekolonisatieoorlog die in die tussenliggende jaren werd gevoerd.

De conclusie van dat onderzoek luidde dat de Nederlandse krijgsmacht zich schuldig had gemaakt aan wijdverbreid en extreem geweld dat ‘vaak bewust werd ingezet’ en op alle niveaus – politiek, militair, en justitieel – getolereerd. Daarmee werd een dikke streep gezet door de zogeheten Excessennota uit 1969, waarin de toenmalige regering concludeerde dat zich weliswaar ‘excessen’ hadden voorgedaan, ‘maar dat de krijgsmacht als geheel zich correct heeft gedragen’.

Onmiddellijk na het verschijnen van het onderzoek, vorig jaar, nam het kabinet afstand van het standpunt uit 1969 en aanvaardde ‘ten volle de verantwoordelijkheid voor het collectieve falen van de politieke, bestuurlijke en militaire autoriteiten van destijds’. Premier Rutte bood de bevolking van Indonesië ‘diepe excuses’ aan, in navolging van eerdere excuses van de Koning, voor dat stelselmatige geweld en het consequent wegkijken van eerdere kabinetten. Ook bood het kabinet excuses aan ‘ieder in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog heeft moeten leven, inclusief de veteranen die zich als goed militair hebben gedragen’.

Traumatisch proces

Maar vandaag spreekt het parlement. En daarin komen bij verschillende sprekers, vaak met een familieverleden in het huidige Indonesië, emoties naar boven die ervan getuigen hoe traumatisch het proces van dekolonisatie voor veel mensen is geweest. Roelof Bisschop (SGP) vertelt over zijn vader die als 20-jarige werd uitgezonden naar Oost-Java, ‘losgerukt uit zijn agrarische gemeenschap’. Waarom ging hij? Hij was dienstplichtig, maar ging ook uit plichtsbesef. ‘Rebellen slachtten er mensen af en wij moesten de orde herstellen, zei mijn vader.’

Bisschop geeft een voorbeeld van een ‘geweldsexces’ dat zijn vader meemaakte. Nadat guerrilla’s wekenlang de spoorlijn en Nederlanders hadden aangevallen, volgde harde actie. Zijn eenheid moest een kampong ‘zuiveren’ waar de daders vandaan zouden komen. ‘Ze kregen de opdracht alles en iedereen neer te schieten. Dat is niet helemaal uitgevoerd. Maar een jonge sergeant schoot een gevangene dood voor de ogen van mijn vader. De verontwaardiging was groot.’

Bisschops stem stokt als hij besluit met de constatering dat die tijd tot de dag van vandaag doorwerkt, maar dan heeft hij inmiddels wél zijn waardering uitgesproken voor het onderzoek.

Spijkerharde conclusies

Zo wordt vandaag wel vaker de normaal bestaande kloof tussen links en rechts overbrugd in de waardering voor het historische onderzoek met zijn spijkerharde conclusies en de gelijktijdige erkenning van de pijn van de groepen in Nederland die – buiten hun schuld – zeer getraumatiseerd raakten door de gebeurtenissen.

De uitzonderingen zijn het Kamerlid Van Haga, Forum voor Democratie, dat het kolonialisme Nederlands ‘grootste prestatie’ noemt, en de PVV, die spreekt van ‘politiek gekleurd onderzoek met een links-activistische agenda’. Pikant is dat ook Caroline van der Plas, wier partij BBB dit jaar de provinciale verkiezingen won, het jarenlange historische onderzoek ‘geschiedvervalsing’ noemt. Ze plaatst zich vierkant achter de veteranen die vinden dat ze ‘structureel worden weggezet als oorlogsmisdadigers’ en noemt het onderzoek ‘niet genuanceerd genoeg’ en ‘vrij eenzijdig’.

Daarbij vindt ze Ruben Brekelmans (VVD) op haar weg, die een onderscheid maakt tussen het ‘genuanceerde onderzoek’ zelf en ‘het beeld dat op basis van dit onderzoek is ontstaan’, als zou iedereen die gediend heeft medeschuldig zijn. Ook Derk Boswijk (CDA) legt in zijn betoog de nadruk op ‘de context die wordt gemist in de beeldvorming, dat doet heel veel pijn’. Het ‘overgrote deel van de militairen is niet betrokken geweest bij oorlogsmisdaden, dat beeld is ondergesneeuwd.’

‘Onmogelijke opdracht’

Als dat zo is, doet de Kamer van links tot rechts er vandaag alles aan om die indruk weg te nemen, een houding die ook door de regering ten volle wordt omarmd. Daar biedt het onderzoek immers ook aanleiding toe, omdat het de verantwoordelijkheid legt bij de politieke, justitiële en militaire leiding. De militairen werden met een ‘onmogelijke opdracht’ de oorlog ingestuurd, weerklinkt herhaaldelijk, en toen ze terugkwamen, zegt Boswijk stonden er op de kade mensen met grote spandoeken ‘moordenaars’.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet kruist langdurig met premier Rutte de degens over de vraag of de Nederlandse gewelddadigheden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog niet ook in juridische zin oorlogsmisdrijven moeten worden genoemd. Voor de duidelijkheid: het gaat hier over zaken als standrechtelijke executies, marteling, verkrachting, en het in brand steken van dorpen.

Het regeringsstandpunt hierover is dat het een intern conflict betreft dat zich afspeelde voordat in 1949 de Geneefse Conventies werden aangenomen en er daarom in juridische zin (nog) niet gesproken kan worden van oorlogsmisdrijven. Ellemeet brengt hier een stapel juridische argumenten tegenin, maar het kabinet is niet van zins in deze een millimeter te wijken. Rutte: ‘Voordat mensen denken dat wij hier een langdurig debat hebben over de vraag of dit oorlogsmisdaden waren: in materiële zin zijn we het helemaal eens over de ernst van deze vergrijpen.’

De symboliek van het debat ontgaat weinigen, aan het eind feliciteert iedereen elkaar met een ‘waardig debat’. Het volledige antwoord op de vraag waarom het driekwart eeuw heeft moeten duren voordat het zover was, wacht op beantwoording door latere historici.