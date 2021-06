Ook The Firm gaat overstag: meer diversiteit in de hofhouding van Buckingham Palace

Lid van de hofhouding van het Britse koningshuis. Beeld Foto Reuters

Buckingham Palace lijkt hiermee te reageren op de niet nader gespecificeerde aantijgingen van prins Harry en zijn vrouw Meghan, dat er sprake is van racisme binnen de paleismuren. ‘We hebben niet de vooruitgang geboekt waar we op hadden gehoopt’, beweerde een hoge paleisfunctionaris tegenover de Engelse pers. Moeilijk zal het niet zijn om de diversiteit een stimulans te geven. Bij Britten van Aziatische, Afrikaanse en Caribische afkomst geniet het koningshuis populariteit. Om wat voor functies het zal gaan, is niet bekendgemaakt.

Voor een oudmodisch instituut als het Britse koningshuis, dat duizend jaar teruggaat, is het niet makkelijk om een weerspiegeling van een snel veranderende samenleving als de Britse te vormen. Toch was er ook ten tijde van Hendrik VIII, in de late Middeleeuwen, al een beperkte mate van diversiteit binnen de hofhouding. Een van de trompetters van de befaamde koning was bijvoorbeeld John Blanke, een Afrikaanse musicus die met Catherine van Aragon, Hendriks eerste vrouw, vanuit Spanje naar Engeland was gekomen.

Niet exclusief wit

Op de Engelse televisie was onlangs een kostuumdrama te zien waarin de tweede vrouw van Hendrik, Anne Boleyn, werd gespeeld door een zwarte actrice, wat voor een levendige discussie zorgde. Ook ten tijde van koningin Victoria was het paleis niet exclusief wit. De koningin, die op relatief jonge leeftijd weduwe was geworden, was op latere leeftijd zeer ingenomen met haar persoonlijke assistent Abdul Karim, bijgenaamd The Munshi. Over deze bijzondere relatie verscheen enkele jaren terug de film Victoria & Abdul.

Victoria was ook de peetmoeder van Sara Bonetta, een Nigeriaanse prinses die uit krijgsgevangenschap was bevrijd door een Britse kapitein en naar Engeland werd gebracht.

Lage bedienden

Onlangs was uit geopenbaarde staatsarchieven gebleken dat adviseurs van de huidige koningin tot laat in de jaren zestig hadden bepaald dat ‘gekleurde immigranten of buitenlanders’ binnen The Firm, zoals het koningshuis ook wel wordt genoemd, alleen als lage bedienden konden werken, in de schoonmaak bijvoorbeeld. Het paleis kreeg in 1968 zelfs een uitzondering op de rassengelijkheidswetgeving. Vanaf de jaren negentig begon het paleis met het actief werven van mensen uit minderheidsgroepen.

Het voornemen om multicultureler te worden, geeft aan dat Harry en Meghan ook na ‘Megxit’ met hun aanvallen nog invloed hebben op het koningshuis. De twee komen nog steeds dagelijks in het nieuws met opvallende wetenswaardigheden. Zo werd bekend dat ze de titel Graaf van Dumbarton niet geschikt vonden voor zoon Archie, dit vanwege het woordje ‘Dumb’ (‘stom’) in de Schotse plaatsnaam. Zelf hebben ze overigens geen moeite met hun eigen titels, Hertog en Hertogin van Sussex.