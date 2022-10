Ook steeds meer werkende ouders hebben financiële hulp nodig voor aanschaf schoolspullen

Een medewerker van Stichting Leergeld Nederland pakt een doos met toetsenborden uit bestemd voor kinderen van wie de ouders geen laptop kunnen betalen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het gaat om gezinnen uit de lagere middenklasse die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor gemeentelijke regelingen, zegt Gaby van den Biggelaar, directeur van de stichting. ‘Als je inzoomt op hun situatie, zie je dat ze vanwege hoge energiekosten of schulden nog maar heel weinig besteedbaar inkomen hebben.’

Naar verwachting ondersteunt de stichting dit jaar in totaal 160 duizend kinderen, 25 procent meer dan in 2021. De Tweede Kamer trok zich al het lot aan van kinderen die door toenemende armoede zonder ontbijt naar school worden gestuurd, en besloot in een motie dat 100 miljoen euro beschikbaar moet komen voor gratis schoollunches. Vooruitlopend op de uitvoering hiervan is afgelopen week vast begonnen met ontbijt op vijfhonderd basisscholen met kwetsbare leerlingen. Er zijn 2,6 miljoen kinderen tussen 4 en 18 jaar.

De wachttijden bij Stichting Leergeld lopen op, waardoor ouders weken langer dan voorheen moeten wachten voordat een hoognodige fiets of schooltas er is. Of ouders in aanmerking komen voor hulp verschilt per regio. De stichting bestaat uit ruim honderd lokale stichtingen die ieder hun eigen inkomensregels hanteren. ‘Maar we proberen in het belang van het kind te denken, los van het inkomen van de ouder’, zegt Van den Biggelaar. Ze pleit ervoor dat gemeenten dat ook gaan doen.

Met welke hulpvragen ouders zich melden bij Stichting Leergeld hangt af van de leeftijd van hun kinderen. Wie kinderen op de middelbare school heeft, komt in de knel door voor de lessen verplichte laptops. Het is Van den Biggelaar al langer een doorn in het oog dat ouders zelf voor de kosten van verplichte laptops moeten opdraaien. ‘Wij zijn nu armoedemiddelen aan het inzetten voor kosten die eigenlijk door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald moeten worden.’

Financiële stress

Bij ouders van basisschoolkinderen is vooral meer vraag naar fietsen en sportles, ziet Stichting Leergeld. Ook Mariska Wubben, directeur van basisschool P. Oosterlee in de Haagse wijk Moerwijk, ziet de stress onder werkende ouders toenemen. ‘Ik heb de laatste maanden meerdere ouders in paniek aan mijn bureau gehad met energierekening die hoger zijn de dan de huur.’

Wubben maakt zich vooral zorgen over de effecten die de financiële stress op de lange termijn heeft op gezinnen. ‘Het uit zich nu in een vraag om een laptop of om een ontbijtje, maar als dit maar lang genoeg aanhoudt, leidt het straks ook tot mentale problemen onder ouders. Ik ben bang dat ouders dan niet goed meer voor hun kinderen kunnen zorgen.’

Dat meer ouders een beroep moeten doen op hulp, bijvoorbeeld van Stichting Leergeld, betekent volgens Wubben ook dat scholen steeds meer tijd kwijt zijn aan het aanvragen van voorzieningen voor ouders. Want veel ouders kunnen dat volgens haar niet zelf. ‘Er wordt van scholen verwacht dat we dit oppakken, maar daardoor worden we bijna meer een maatschappelijke instelling dan een school.’