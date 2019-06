Ook steeds meer Afrikaanse migranten proberen via Mexico de VS te bereiken

Vluchtelingen uit Afrika hebben de migrantenroute van Mexico naar de Verenigde Staten ontdekt. Grensbewakers in Texas zagen de afgelopen drie weken ‘een dramatische toename’. Sinds eind mei waadden al meer dan vijfhonderd Afrikanen door de Rio Grande, die de VS van Mexico scheidt.

De migranten, onder wie families met kleine kinderen en alleenreizende minderjarigen, komen vooral uit de Democratische Republiek Congo (DRC), Kameroen en Angola. Vermoedelijk vliegen de migranten naar Brazilië of Ecuador - waar voor sommige nationaliteiten geen visum vereist is - en reizen dan verder omhoog naar Colombia om via de ondoordringbare jungle van Panama door te steken naar Mexico.

De reis kan maanden, zelfs jaren duren. De 26-jarige Prince Pombo vertrok drie jaar geleden uit DRC als politiek vluchteling. Via buurland Angola vloog hij naar Brazilië, waar hij zijn huidige vrouw leerde kennen. Zestien maanden geleden kregen ze een kind, vertelt hij aan persbureau AP. Nu zitten ze met zijn drietjes in een opvangcentrum in Portland, Maine.

Portland heeft het imago van een verwelkomende stad, mede omdat daar in de jaren negentig veel Somaliërs werden herplaatst. Dat verklaart wellicht waarom veel migranten, eenmaal in de VS, naar Portland afreizen. In de laatste dagen zijn er al ruim 170 Afrikaanse migranten gearriveerd, die nu worden opgevangen in sportzalen. Andere Afrikaanse migranten zijn naar de Texaanse stad San Antonio gebracht. De autoriteiten daar hebben een oproep gedaan aan Franssprekende vrijwilligers om te vertalen ‘en nog belangrijker, om onze gasten zich welkom te laten voelen’, zo meldt AP.

Afrikaanse migranten op de Suchiate-river, die de grens markeert tussen Mexico en Guatemala. Beeld Luis Villalobos / EPA

Andere vluchtroutes

Voor de scherpe toename van het aantal Afrikaanse migranten is geen directe verklaring. Mogelijk zoeken migranten andere vluchtroutes nu het moeilijker is geworden om via Turkije of Libië Europa te bereiken. In heel 2018 staken slechts 211 Afrikaanse migranten de grens tussen Mexico en de VS over. Afgelopen week trof AP een groep van negentig migranten uit Kameroen, die asiel voor de VS wilden aanvragen, bij de grenspost in de Mexicaanse stad Tijuana. Op de intekenlijst voor een asielprocedure, die liefst 7.500 namen telt, staan ook migranten uit Ethiopië, Eritrea, Soedan en Mauritanië.

Mexico probeert migranten nu bij de zuidgrens met Guatemala tegen te houden. In de Mexicaanse grensplaats Tapachula verblijven honderden migranten in een detentiecentrum en daarbuiten. Op beelden van de Amerikaanse nieuwszender CNN is te zien hoe Afrikaanse vrouwen wanhopig achter tralies roepen om hulp. De omstandigheden waarin ze worden vastgehouden, zouden erbarmelijk zijn. Veel migranten hebben bovendien al veel ontberingen doorstaan tijdens hun reis door Latijns-Amerika, waarbij ze door de jungle moesten lopen en het risico liepen beroofd of verkracht te worden.