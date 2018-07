Ook schooldirecteuren in basisonderwijs gaan actievoeren: ‘Een beter salaris staat voor erkenning’

Basisschooldirecteuren gaan na de zomer actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze gaan er in de nieuwe cao een stuk minder op vooruit dan leraren. Het gevolg is dat de bestbetaalde leraren meer verdienen dan de meeste adjunct-directeuren.

Basisschoolleraren in maart van dit jaar tijdens een staking in Amsterdam voor een beter salaris en minder werkdruk. Foto ANP

‘We willen dat maatschappelijk wordt begrepen waarom de functie van schoolleider zo belangrijk is’, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. ‘Een beter salaris staat voor erkenning en waardering.’

In de nieuwe cao, die in juni werd beklonken na maanden van verhitte onderhandelingen en stakingen, hebben de sociale partners afgesproken dat basisschoolleraren er gemiddeld met 8,5 procent op vooruit gaan. Dit komt neer op 3.100 euro bruto per jaar. Deze loonsverhoging geldt echter niet voor directeuren, klassenassistenten, conciërges, logopedisten en schoolpsychologen. Zij moeten genoegen nemen met 2,5 procent. Wel hebben voltijdmedewerkers, net als de leerkrachten, een eenmalige uitkering gekregen van 750 euro.

Ondanks ontevredenheid aan de onderhandelingstafel over deze ongelijke loonsverhoging, heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders een handtekening onder het nieuwe akkoord gezet. ‘We voelden een enorme urgentie om die eerste stap te zetten, in het belang van de sector’, zegt Petra van Haren. ‘Als we alles hadden uitonderhandeld, dan had er nu geen cao gelegen. Maar we hebben in het akkoord wel opgeschreven dat we meteen gaan doorpraten over betere voorwaarden voor schoolleiders en ondersteunend personeel.’

De eerste actie van schooldirecteuren staat gepland op 12 september, op dezelfde dag dat een estafettestaking van leraren plaatsvindt in Zeeland en Zuid-Holland, de laatste in de aangekondigde reeks acties voor betere voorwaarden in het basisonderwijs. Van Haren wil nog niets kwijt over de protestplannen die schooldirecteuren hebben. ‘Maar we zullen niet gaan staken, dat heeft weinig zin. Het zal van een heel ander karakter zijn.’

Vacatures

Nu de zomervakantie is aangebroken, kampen veel basisscholen met de vraag hoe ze het nieuwe schooljaar zonder al te grote problemen kunnen aftrappen. ‘Met name het lerarentekort hakt er enorm in’, zegt Harm van Gerven van de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen. ‘Meer dan de helft van de schoolbesturen heeft een vacature uitstaan, een kwart verwacht dat die niet meer vervuld kan worden voor het nieuwe schooljaar. Ik hoor van diverse kanten dat het lerarentekort nog nooit zo serieus was als nu.’

Volgens Van Gerven is de salariskloof tussen leraren in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs nog altijd te groot, ondanks de toegezegde loonsverhoging. Actiegroep PO in Actie, die de stakende leerkrachten vertegenwoordigt, berekende dat er 900 miljoen euro nodig zou zijn om de salarissen gelijk te trekken. De sociale partners proberen dit bedrag aan de onderhandelingstafel alsnog los te peuteren. Dat gaat specifiek om salarissen van leerkrachten. Daar komen nu dus de eisen van schooldirecteuren en ondersteunend personeel bij.

Van Gerven is niet bang dat hierdoor een richtingenstrijd ontstaat tussen de verschillende functies in het onderwijs. ‘We hebben allemaal een eigen belang, en ieder een eigen organisatie. Dat is logisch. Nu zitten we in de fase dat iedereen begint te kijken of er ruimte valt te veroveren.’

De schooldirecteuren zullen zich achter acties van leraren blijven scharen, zegt Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. ‘Ik ben trots op onze schoolleiders. Ze hebben hun mensen voorop gezet en denken nu aan zichzelf. Goede leerkrachten zijn belangrijk, maar een goede leider is misschien nog wel belangrijker. Een goede leider weet een minder sterk team tot grote hoogte op te werken. Omgekeerd gebeurt dat niet.’