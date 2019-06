Nieuws aanvallen tankers

Ook Saoedische kroonprins legt schuld voor aanvallen op tankers bij Iran

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman verdenkt Iran ervan achter de aanvallen te zitten op de twee olietankers in de Golf van Oman. In een interview met de krant Asharq al-Awsat roept hij de internationale gemeenschap op om een ‘resoluut standpunt’ in te nemen.