Ook Rutte vat weer wat Brexitmoed

In de Brexit zit vandaag meer schot dan in de stikstofcrisis. Intussen had minister Van Nieuwenhuizen slecht nieuws voor de Kamer: al haar geld is op.

GESPREK VAN DE DAG

Brexit op komst?

1211 dagen nadat de Britten zich in een krappe meerderheid uitspraken voor het vertrek uit de Europese Unie, lijkt een geordende uittreding dan toch dichterbij dan ooit tevoren. Na een eindspurt van zes dagen zeer intensief onderhandelen, ontmantelden de onderhandelaars van Brussel en Londen donderdag alle resterende blokkades voor het langverhoopte Brexitakkoord. Dat maakt van Noord-Ierland een soort tussenland met een status aparte, waar voorlopig zowel Europese als Britse regels gelden.

Het Binnenhof, waar de vrees voor het ‘no-deal Brexitmonster’ het afgelopen jaar de overhand nam, durft zowaar weer wat hoop te koesteren op een goede afloop. ‘Het lijkt allemaal te kloppen’, reageerde premier Rutte vanuit Brussel met enige aarzeling. ‘Een cirkel en een vierkant moesten samen in een hokje. Dat lijkt hier te lukken.’

Premier #Rutte: #brexitdeal is goed nieuws voor Nederland. Premier Johnson heeft echt iets bereikt. “Het is gelukt om een cirkeltje en een vierkant samen in een hokje te krijgen.” Rutte wil nog niet speculeren over uitstel, als parlement deze deal zou afstemmen. pic.twitter.com/ZjC2HPWyRq Fons Lambie

Helemaal onterecht is die aarzeling overigens niet, aangezien de Britse premier Johnson in eigen land nog voor een grote uitdaging staat.

WACHTEN OP...

Het stikstofbesluit 2.0

Na alle verwarring van de afgelopen week over het stikstofbeleid, heeft minister Schouten van Landbouw zich voorgenomen niet nog een keer overhaast te werk te gaan. Na overleg met de provincies besloot zij vanmiddag dat er uiterlijk 1 december ‘nadere duidelijkheid’ komt over de aanpak van het stikstofprobleem. Het kabinet wil enerzijds regie vanuit de provincies stimuleren - omdat die de lokale situatie kennen - en anderzijds voorkomen dat er een lappendeken aan regels ontstaat en een Friese boer meer of minder mag dan een Brabantse boer.

Dat uitstel is uiteraard wel slecht nieuws voor de bouwsector nu veel projecten dus noodgedwongen stil blijven liggen.

TEGENVALLER VAN DE DAG

De minister is blut

Weet u nog, dat plan uit juni waarin 25 organisaties uit de vervoerswereld claimden dat er tientallen miljarden euro’s moeten worden geïnvesteerd in het (openbaar) vervoersnetwerk omdat het land anders in 2030 tot stilstand komt?

Dat gaat dus niet door.

Minister Van Nieuwenhuizen prikte alle dromen door bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur. Zij heeft te weinig geld (volgend jaar 0,6 miljard euro minder dan dit jaar) en het geld dat ze heeft, gaat op aan ‘de grootste onderhoudsoperatie ooit’ in onze geschiedenis. ‘Een heel groot deel van onze wegen, bruggen, tunnels en viaducten stamt uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Die hebben allemaal in een korte periode een opknapbeurt nodig.’

Trouwens, zo benadrukt verslaggever Dion Mebius: ‘Voor er überhaupt iets kan worden gebouwd moet er meer duidelijk zijn over de stikstofproblematiek, een dossier dat als een donkere wolk boven Infrastructuur en Waterstaat hangt.’

Dat erkent ook Van Van Nieuwenhuizen, al heeft het haar nog niet van mening doen veranderen over de maximumsnelheid. Ze ziet geen reden om van de ‘130' af te stappen. Misschien dat het hier en daar (nabij natuurgebieden) niet anders kan, maar verder houdt zij vast aan het regeerakkoord. Daarin staat dat de maximumsnelheid 130 blijft. Afspraak is afspraak.

OOK IN HET NIEUWS



Rutte onder vuur om Syrië

Nul op het rekest voor PVV en SP, de partijen die vinden dat de Navo afscheid moet nemen van Turkije. Geen sprake van, antwoordde premier Rutte donderdagavond in de Kamer. ‘Dat legt de oostflank open. Geopolitiek kan de Navo niet zonder Turkije.’ Meer moeite had Rutte om zich te verdedigen tegen de verwijten over de halfslachtige reactie van de EU en het uitblijven van een Haags antwoord op het Amerikaanse verzoek uit juni om een handje te helpen met Nederlandse militairen in Noord-Syrië.

Nog even geduld

Na het bericht van woensdag dat de renovatie van het Binnenhof in elk geval met een jaar wordt uitgesteld, somberde verantwoordelijk staatssecretaris Knop vandaag nog even verder: hij durft de Kamer ook niet de garantie te geven dat het hierbij blijft. ‘Houd rekening met alles', was zijn boodschap aan de Kamerleden. Hij baalt er zelf ook van, beklemtoonde hij.

