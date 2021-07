Ook Rabobank gaat geld vragen voor pinnen, Consumentenbond wil dat politiek ingrijpt

Pinautomaten in Hongkong. Beeld Getty

Budgetinstituut Nibud en de Consumentenbond maken zich zorgen – Rabobank is niet de enige bank die zulke stappen onderneemt en contant betalen moet mogelijk blijven, vinden de organisaties. De Consumentenbond wil dat de politiek ingrijpt.

Bij Rabobank kost elke opname van contante euro’s bij pinautomaten die niet van Geldmaat of de bank zelf zijn straks 75 cent, ook al gaat het maar om een tientje. Dat geldt dus voor automaten in het buitenland, en niet-bancaire automaten in Nederland, zoals die van Eurocash of GWK Travelex.

De Rabobank zegt te moeten betalen voor automaten van anderen. Ook maakt de stap deel uit van maatregelen tegen witwassen, de tarieven voor het storten van geld gaan na vier stortingen omhoog.

ABN Amro en ING

De Rabobank is niet de enige bank die kosten voor pinnen invoert of verhoogt. ABN Amro-klanten betalen sinds deze week – als ze binnen een jaar de grens van 12.000 euro passeren – 5 euro per opname bij alle banken, plus 0,5 procent van het totaalbedrag. Voor studenten is de grens 6.000 euro.

ING rekent voor klanten met de goedkoopste betaalrekening 80 cent per opname, studentenrekeninghouders krijgen 12 gratis opnames per jaar en betalen daarna hetzelfde. Bij duurdere betaalpakketten van ING blijft pinnen gratis.

Betalen met contant geld daalt rap. In 2015 werd voor het eerst meer gepind dan met cash betaald, in oktober 2020 was nog 20 procent van de betalingen contant. Dat blijkt uit een rapport van het Maatschappelijk Overleg Betaalverkeer (MOB), het overlegplatform voor betaaldiensten.

Afhankelijk

Toch zijn sommige mensen nog afhankelijk van contant geld, omdat ze digibeet of analfabeet zijn. Ook kunnen ze het nodig hebben om te budgetteren, zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond. Daarbij gaat het om mensen die alleen gepind contant geld gebruiken, om de uitgaven in de hand te houden.

Verder moet met cash betalen ook vanwege de privacy een optie blijven, vindt de Consumentenbond. ‘Er zijn afspraken gemaakt binnen het MOB dat het gebruik van contant geld niet ontmoedigd mag worden. Nu een paar banken over de brug zijn, volgen er meer, dat zag je bij de negatieve spaarrente. Banken zeggen niet of ze in de toekomst hogere tarieven invoeren.’

ABN Amro zegt het gebruik van contant geld niet te willen ontmoedigen, maar ‘excessieve kosten’ door de gebruiker laten betalen. Daarbij moeten de maatregelen witwassen en fraude tegengaan. ‘Ongeveer 1,5 procent van onze klanten krijgt met de tarieven te maken', zegt een woordvoerder.

‘Boven de 12.000 euro zien we veel dubieuze praktijken. Mensen die in december hun rekening leegtrekken om hun jaaropgave te ontwijken en in januari alles weer terugstorten. Voor de kwetsbaren en ouderen hebben we cursussen en coaches in dienst die ze kunnen helpen met digitale betalingen.’

Volgens de Consumentenbond lijkt 12.000 euro pinnen wel heel veel, maar is die grens vaak sneller bereikt dan gedacht. De bond wil dat de politiek ingrijpt en stuurt begin volgende week een brief naar minister Hoekstra van Financiën. Woordvoerder Donat vraagt zich af of het betalen voor pinnen witwassen echt afschrikt. ‘Nu scheer je goedwillende consumenten over één kam met criminelen. Dan zou je grote transacties moeten belasten. We vrezen een hellend vlak. Het is niet erg dat mensen steeds meer pinnen, maar de consumenten moeten het tempo bepalen. Niet de banken.’