Ook Quatorze Juillet, hét Franse volksfeest, is dit jaar een veel kleiner feestje

Leden van de Gendarmerie nationale arriveren voor een beperkte militaire ceremonie op de Place de la Concorde in Parijs. Beeld AFP

Quatorze Juillet, zoals de Fransen het noemen, is normaal gesproken een groot volksfeest. Iedereen vrij, braderieën in het hele land zijn braderieën en een grote militaire parade. Door corona gaat het er dit jaar allemaal veel bescheidener uitzien.

‘Normaal gesproken heeft 14 juli echt iets nationalistisch’, zegt Volkskrant-correspondent Daan Kool vanuit Parijs. ‘Het heeft deels de gezelligheid van onze Koningsdag, maar dan in combinatie met een hardcore militaire parade zoals je die in Rusland ziet.

‘Macron heeft de gelegenheid ook weleens aangegrepen om bijvoorbeeld Donald Trump te imponeren. In 2017 kwam de Amerikaanse president op bezoek tijdens de nationale feestdag, om naar de militaire parade te kijken. Hij vond het geweldig en zei later zo’n parade ook in Amerika te willen organiseren.’

Wat verandert er dit jaar aan de militaire parade door corona?

‘De parade gaat dit jaar niet door. Normaal rijden er allerlei tanks en militaire voertuigen over de Champs-Élysées, die blijven nu thuis. De luchtshow met straaljagers gaat wel door.

‘Er is een vervangende militaire ceremonie, maar op kleinere schaal. Er zijn zo’n tweeduizend mensen uitgenodigd. De genodigden zijn vooral mensen die hard hebben gewerkt tijdens de coronacrisis. Zo wordt het moment aangegrepen om zorgmedewerkers en supermarktpersoneel nog eens in het zonnetje te zetten.’

Zijn er nog veel andere festiviteiten?

‘De grote vuurwerkshow in Parijs gaat door zonder publiek: het spektakel wordt live uitgezonden op de televisie. Andere activiteiten, zoals braderieën, banketten en feesten, zijn op veel plekken afgelast of verkleind. In Frankrijk geldt de regel dat er altijd 1 meter afstand moet worden gehouden. Dat is niet overal te garanderen.’

Hoe denken de Fransen over al die afgelastingen?

‘Uiterst rechtse Fransen, bijvoorbeeld de aanhangers van Marine Le Pen, zien dit als een poging van de regering om de viering te demilitariseren. Dat is natuurlijk een beetje een politiek spelletje. Een andere groep vindt het vooral raar, omdat andere festiviteiten in het land de afgelopen tijd soms wel gewoon doorgingen. Een paar dagen geleden was er in Nice bijvoorbeeld een groot feest waar ongeveer duizend mensen aan het dansen waren.

‘Het leek er lang op dat Quatorze Juillet echt een einde-coronafeestje zou worden. De Fransen hadden gedacht voor het eerst weer met z’n allen de straat op te kunnen. Maar dat is allang gebeurd. Nu nog de coronaperiode uitluiden voelt als mosterd na de maaltijd.’

Het is traditie dat de Franse president op deze dag een groot interview geeft. Gaat Macron dat dit jaar doen?

‘Ja, dat gaat hij doen en dat is voor het eerst. De afgelopen jaren heeft hij het interview niet gegeven, want hij houdt er niet zo van. Macron staat erom bekend dat hij liever toespraken houdt. Met nog maar zeshonderd dagen presidentschap te gaan, is het de vraag wat Macron concreet gaat achterlaten. De Fransen zijn benieuwd of hij nog hervormingen kan doorvoeren. Zeker met de economische recessie die eraan zit te komen, als gevolg van de coronacrisis.’