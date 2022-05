Ook PvdA-top spreekt zich uit voor fractiefusie Eerste Kamer: ‘Samen staan we sterker’

Attje Kuiken, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

De leden van GroenLinks mogen zich in de komende weken in een referendum uitspreken over het plan om na de verkiezingen van 2023 samen één fractie te vormen in de Eerste Kamer. De leden van de PvdA staan voor diezelfde keuze tijdens hun partijcongres op 11 juni.

Het partijbestuur van de sociaal-democraten heeft zich in de afgelopen weken gebogen over een stemadvies en toont zich nu positief: ‘Als het aan ons ligt verbinden we de kracht, ideeën en visies van sociale en groene politiek in de Eerste Kamer.’

Het bestuur benadrukt dat het dit niet ziet als een ‘onomkeerbare stap’ richting een totale fusie. ‘De PvdA kiest de eigen senatoren die verantwoording afleggen aan onze leden over politieke keuzes. Ook zullen we na het congres verder met elkaar verkennen welke toekomstige vormen van samenwerking we wenselijk vinden.’

Politiek leider Attje Kuiken sloot zich vrijdag aan bij het partijbestuur. ‘Ik ben voorstander van een volgende stap om een links blok te vormen. Ongelijkheid verkleinen, bestaanszekerheid vergroten en een mooie toekomst voor onze kinderen bouwen. Dat doen we samen sterker dan alleen en daarom zoeken we naar mogelijkheden om progressieve krachten te bundelen.’