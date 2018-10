Ook provincie keert zich nu tegen Lelystad Airport

Pas als de lage vluchten over land geschrapt worden, kan Lelystad Airport open. Met die koerswijziging heeft de provincie Gelderland woensdag de discussie over de omstreden luchthaven verder op scherp gezet.

Foto ANP

Het provinciale protest is de zoveelste tegenslag voor Lelystad Airport. Het vernieuwde ‘vakantievliegveld’, bedoeld om kortere vluchten over te nemen van het uit zijn voegen barstende Schiphol, had oorspronkelijk al in april 2019 van start moeten gaan. Na hevige protesten, mede over foute inschattingen van overheidszijde van de overlast voor bewoners en milieu, stelde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de feestelijke opening uit tot 2020.

Wat Gelderland betreft staat ook die datum nu op losse schroeven. Aanleiding voor het aangescherpte standpunt zijn de laag overkomende vliegtuigen. De grootste overlast daarvan zou volgens de minister uiterlijk drie jaar duren. In 2023 wordt het overvolle luchtruim namelijk opnieuw ingedeeld, waarmee dit probleem uit de wereld kan worden geholpen.

Maar uit een nieuwe brief van Van Nieuwenhuizen trekt Gelderland de conclusie dat het laagvliegen weleens veel langer kan doorgaan. ‘Omdat elke garantie hierover ontbreekt, en er geen concreet zicht is op het verdwijnen van de overlast, moet er nu eerst een gedragen oplossing gevonden worden tegen het langdurig laagvliegen’, schrijft het provinciebestuur in een reactie. ‘Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open.’

Foto ANP

Andere houding

Volgens woordvoerder Peter Droste heeft de provincie zich tot nog toe buitengewoon constructief opgesteld. ‘Omdat wij ook wel het nationale belang inzien van zo’n luchthaven, zelfs al zijn veel van onze inwoners mordicus tegen.’ In die houding komt nu verandering.

Formeel heeft Gelderland weinig in de melk te brokkelen, geeft Droste toe. ‘De beslissing over Lelystad Airport is aan de minister en de Tweede Kamer. Maar wij zullen uiteraard op alle mogelijke manieren politieke invloed proberen uit te oefenen.’ Ook wil de provincie, samen met Overijssel, Drenthe, Friesland en Utrecht, meepraten over de herindeling van het luchtruim.

Het ministerie laat in een reactie weten in gesprek te zullen gaan met Gelderland. Het wijst er daarnaast op dat tot de herindeling van het luchtruim maximaal 10 duizend vliegbewegingen (opstijgen en landen) per jaar mogen plaatsvinden van en naar Lelystad. Pas daarna mag de luchthaven doorgroeien naar 45 duizend vliegbewegingen per jaar. Mochten er tussentijds al verbeteringen in de vluchtroutes mogelijk zijn, dan worden die direct doorgevoerd.

Hoofdpijndossier

Lelystad Airport heeft zich ontpopt tot een hoofdpijndossier voor het kabinet. Bewoners van de provincies waar de toestellen over zullen vliegen, vrezen voor hun rust. De milieubeweging is hoe dan ook tegen nog meer vliegtuigen – zonder zo’n toename wordt het al moeilijk genoeg om de klimaatdoelen te halen. En zelfs de luchtvaartmaatschappijen staan niet te trappelen om van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Het vliegveld zou onder meer te ver van een treinstation afliggen.