Ook prinses Ariane gaat naar het gymnasium

Prinses Ariane. Beeld RVD - Erwin Olaf

Ariane wordt volgende week 12. Ze zit nu nog op de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar. Dat was ook de basisschool van haar zussen. In de kerstvakantie verhuisde het gezin van Villa Eikenhorst in Wassenaar naar het gerenoveerde paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het werkpaleis van het koninklijk paar is paleis Noordeinde in het centrum van Den Haag.

Ook de kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien gaan in Den Haag naar school. Hun oudste dochter Gravin Eloise (16), zit op het Maerlant Lyceum, ooit de school van premier Mark Rutte. Zoon graaf Claus-Casimir (15) bezoekt het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag, waar voorheen ook Willem-Alexander en zijn broers naar school gingen.

De jongste dochter, gravin Leonore (12), zit nog op de basisschool. De kinderen van Constantijn en Laurentien zijn geen lid van het Koninklijk Huis, maar staan wel op de plaatsen vijf, zes en zeven in de lijn van troonopvolging (na hun drie nichtjes en hun vader).