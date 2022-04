Ook Primark voelt de inflatie: herfstcollectie stukje duurder

Een vestiging van Primark in Londen. Beeld Hollandse Hoogte

Sinds de winkels weer open mogen is het volgens AB Foods druk in de filialen van Primark, maar de verkopen liggen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Anders dan concurrerende kledingconcerns heeft Primark geen webwinkel. Het bedrijf maakt per kledingstuk namelijk heel weinig winst en vertrouwt erop dat klanten bij een bezoek aan de winkel veel kledingstukken uit de rekken trekken.

De lockdowns en andere beperkende maatregelen vanwege de pandemie hebben er om die reden harder ingehakt bij de winkel in vergelijking met andere ketens. De verkopen in de winkels zijn de afgelopen maanden wel weer stevig aangetrokken.

‘Ordinaire bezuinigingsoperatie’

Om kosten te besparen, kondigde het bedrijf eerder al aan zo’n vierhonderd banen te schrappen. Wat op grote bezwaren stuitte van de vakbonden, die de reorganisatie afdeden als een ‘ordinaire bezuinigingsoperatie’.

Het bedrijf zegt nu dat kostenbesparingen alleen niet voldoende zullen zijn om de hogere kosten voor zaken als energie, verpakkingsmateriaal, maar ook lonen te compenseren. Daarom zal kleding in de winkel duurder worden. ‘De druk van de inflatie is zo groot dat we die niet kunnen opvangen met kostenbesparingen’, zei topman George Weston. ‘We zullen dus de prijzen van onze winter- en zomercollecties moeten laten stijgen.’ Hij voegde er wel aan toe dat Primark het ‘prijsleiderschap’ wil behouden.