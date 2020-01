Ook ouderen gebruiken steeds meer sociale media

Ouderen leren over digitaal bankieren tijdens een workshop in een ING-kantoor. Beeld Eva Faché

Ook onder 75-plussers is het gebruik van sociale media toegenomen: van 13 procent in 2014 tot 40 procent in 2019. Het populairst in deze groep is het uitwisselen van tekstberichten, bijvoorbeeld via WhatsApp.

Over de hele linie is het gebruik van sociale media de afgelopen vijf jaar verder gestegen, blijkt uit cijfers van het onderzoek Ict-gebruik van huishoudens en personen 2019 dat het CBS maandag publiceert. Het actiefst is de leeftijdsgroep van 12 tot 55 jaar: 95 procent van hen maakt gebruik van sociale media. Onder 55- tot 65-jarigen was dat vorig jaar 89 procent.

Bellen via Whatsapp of Skype blijft nog achter bij het sturen van berichtjes. Ook hier zijn de jongeren het actiefst: van de 12- tot 25-jarigen belde bijna 80 procent via internet. 75-plussers maken daar met 18 procent (6 procent in 2014) nog relatief weinig gebruik van. Van de 65- tot 75-jarigen zegt al 41 procent (19 procent in 2014) via internet te bellen.

De smartphone heeft het gewonnen van de laptop als meest gebruikte apparaat om op internet te gaan. Had in 2014 nog 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder een smartphone, nu is dat 92 procent. De laptop was in 2014 nog het meest gebruikte apparaat. De desktop is duidelijk op zijn retour. In 2014 gebruikte nog 61 procent van de Nederlanders een vaste computer op het bureau, in 2019 nog 54 procent. Alleen bij de 65-plussers steeg het gebruik van desktops.