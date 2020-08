Ook Oracle meldt zich voor TikTok

Beeld AFP

Oracle heeft volgens de bronnen al andere partijen benaderd, waaronder investeerder Sequoia Capital, om samen te werken aan een overnamevoorstel voor de activiteiten van de app in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk, maar de Amerikaanse tak van TikTok is eerder door kenners gewaardeerd op zo’n 20 miljard tot 50 miljard dollar (17 tot 42 miljard euro).

Dat Oracle in dit verband opduikt is pikant. Het bedrijf staat onder controle van mede-oprichter Larry Ellison. Hij is een van de weinige grote zakenlieden uit techhub Silicon Valley die openlijk Trump steunt. De miljardair heeft vanuit zijn landgoed eerder zelfs een geldinzamelingsactie georganiseerd voor de Amerikaanse president.

Mocht deze poging van Oracle doorgezet worden, dan zet dit de onderhandelingspositie van Microsoft onder druk. Microsoft is tot nu toe de enige partij die heeft bevestigd met de Chinese eigenaar van TikTok, ByteDance, te praten. Eerder kwam al aan het licht dat waarschijnlijk ook Twitter interesse heeft in het van spionagepraktijken beschuldigde TikTok.

De populaire filmpjesapp verzamelt volgens Amerikaanse politici data van zijn gebruikers en die zou zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. Trump heeft daarom per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is.