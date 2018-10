Ook Opel verdacht van gesjoemel met uitlaatgassen

Een Opel-logo bij het bedrijf in Kaiserslautern. Foto EPA

De autobouwer, die vorig jaar is gekocht door het Franse PSA – het moederbedrijf van Citroën en Peugeot – wil niet zeggen wat de aanklacht is. Volgens de krant Bild, vaak goed ingelicht in het dieseldossier, is bij drie modellen gesjoemeld: de Zafira, Insignia en Cascada. In totaal zou het gaan om 100 duizend auto's. Opmerkelijk: een deel van deze auto’s is in 2017 verkocht, twee jaar na het uitbreken van het dieselschandaal bij Volkswagen.

Afgelopen zomer werd Opel al op het matje geroepen bij toezichthouder KBA, het Duitse equivalent van de RDW. Technici van KBA hadden een onverklaarbare afwijking geconstateerd tijdens uitstoottesten. Autofabrikanten mogen hun software zo programmeren dat schoonmaaksystemen worden uitgeschakeld op het moment dat schade aan de motor dreigt, bijvoorbeeld als de buitentemperatuur te laag wordt. Maar in het geval van Opel gingen de schoonmaaksystemen dus zonder geldige reden uit. Wat er precies aan de hand is, wil KBA niet zeggen.

Verdachtenbankje

Opel zit al langer in het verdachtenbankje. De Nederlandse RDW ontdekte dat de dieselversie van het model Mokka de schoonmaakapparatuur al uitschakelt bij 18 graden. Doordat Opel kon aantonen dat de gebruikte schoonmaakapparatuur ‘niet robuust’ is, mochten de systemen volgens de Europese wet worden uitgeschakeld - in het Nederlandse klimaat bijna altijd dus.

In 2016 ontdekten Zwitserse onderzoekers dat de systemen van een Zafira alleen optimaal werkten als alleen de voorwielen draaiden. Bij dit model worden de voorwielen door de motor aangedreven. Als die wel draaien en de achterwielen niet, kan sjoemelsoftware herleiden dat de auto op een rollenbank staat en er vermoedelijk een test gaande is. In dat geval gingen de systemen dus vol aan om mooie resultaten te bereiken.

Opel ontkende destijds dat sprake was van sjoemelsoftware, maar weigerde een eigen ‘contra-expertise’ te openbaren. Eerder hadden Belgische media de autofabrikant ervan beschuldigd stiekem sjoemelsoftware uit zijn diesels te verwijderen zodra de eigenaar zijn auto naar de garage bracht voor een beurt.

Of de invallen van maandag verband houden met deze beschuldigingen, is onduidelijk. Duitse justitie noch Opel wil in detail reageren.

In Duitsland wordt de druk op frauderende autofabrikanten opgevoerd. Afgelopen zomer werd zittend topman Rupert Stadler van Audi gearresteerd nadat hij een onderzoek naar dieselfraude mogelijk had tegengewerkt. Stadler zit nog altijd vast en werd begin deze maand ontslagen. Verder zijn de afgelopen maanden diverse invallen gedaan bij Audi en Porsche, dochterondernemingen van VW die worden verdacht van dieselfraude.