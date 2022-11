Ook op staatsniveau verrassen Democraten, maar belangrijke overwinningen zijn voor Republikeinen

De Democraat Gretchen Whitmer werd verkozen tot gouverneur van Michigan. Op haar borst een button met de tekst ‘Bans off our bodies’, een actiegroep voor het recht op abortus. Beeld AP

De meest eclatante zege in de 36 verkiezingen voor het gouverneurschap, het hoogste ambt op staatsniveau, ging naar een Republikein: de rechtse hardliner Ron DeSantis won in Florida met bijna 60 procent van de stemmen van zijn gematigde Democratische uitdager Charlie Christ. Het was een verwachte overwinning, maar de overmacht waarmee DeSantis won is verrassend. De zittende gouverneur haalde zelfs de meerderheid in delen van de normaal gesproken Democratische metropool Miami.

De overwinning van DeSantis is slecht nieuws voor Donald Trump en zijn plannen om zich verkiesbaar te stellen in 2024. De relatief jonge politicus (44) uit Florida, wat betreft gedachtegoed even radicaal als Trump maar qua karakter wat minder grillig, geldt als zijn voornaamste uitdager in de race om het Republikeinse kandidaatschap.

Ook in Georgia, misschien wel de belangrijkste swing state, versloeg Republikein Brian Kemp met een kleine voorsprong de populaire Democraat Stacy Abrams, die ook in 2018 al verliezend kandidaat was voor het gouverneurschap. Opvallend genoeg is gouverneur Kemp een van de weinige Republikeinen die na de verkiezingen van 2020 weigerde de uitslag in zijn staat aan te vechten, zoals Trump van hem verlangde.

New York blijft blauw

Gevoelige verliezen waren er voor een aantal prominente en radicale Republikeinen, die de interne voorverkiezingen met Trumps steun wonnen van gematigdere partijgenoten. Dat gold voor Doug Mastriano in Pennsylvania en voor Tim Michels, die in Wisconsin nipt verloor van zijn democratische concurrent. In swing state Arizona zijn de stemmen nog niet allemaal geteld, maar ook hier ligt de Republikein Kari Lake op grote achterstand. De voormalige televisiepresentator begon alvast twijfel te zaaien over de eerlijkheid van de verkiezingen. Met onderbouwing voor dat vermoeden kwam ze (nog) niet.

Ook in Michigan en New York waren er verrassende overwinningen van Democratische gouverneurs. In de traditioneel Democratisch stemmende wereldstad New York werd een zogeheten ‘rode golf’ gevreesd, vanwege de oplopende criminaliteitscijfers en het slechte management van de coronapandemie. Des te onverwachter kwam de overwinning van Democraat Kathy Hochul in de race om het gouverneurschap. Hochul, die in haar eigen partij het verwijt kreeg een zwakke campagne te voeren, wordt de eerste gekozen vrouwelijke gouverneur van New York. In Michigan won Democraat Gretchen Whitmer, na een campagne met als speerpunt het door plaatselijke Democraten afgedwongen referendum over het vaster verankeren van het recht op abortus in de wet.

Abortus

Dat een algeheel verbod op abortus veel Amerikaanse kiezers, ook Republikeinen, te ver gaat, wordt tijdens deze verkiezingen bevestigd. In een aantal staten stemde de bevolking ook over wetsvoorstellen om het recht op het afbreken van een zwangerschap steviger te verankeren of de toegang tot abortus juist moeilijker te maken. In de meeste gevallen stemde een meerderheid voor wetgeving die de keuzevrijheid bij de betreffende moeders laat.

In Michigan stemde een meerderheid vóór het recht op ‘reproductieve vrijheid’. Vergelijkbare wetsvoorstellen werden aangenomen in de progressieve staten California en Vermont. Opvallend was ook de uitslag van een referendum in het conservatieve en Republikeinse Kentucky, waar een krappe meerderheid van 52 procent tegen een algeheel verbod op abortus stemde. Een vergelijkbaar wetsvoorstel werd weggestemd in Montana.

Kiesrecht

Omdat een groot deel van de Republikeinen gelooft in een complottheorie rondom de verkiezingsuitslag van 2020, gingen deze verkiezingen automatisch ook over de Amerikaanse democratie zelf. Sinds de door Trump verloren presidentsverkiezingen van 2020, zinspelen veel Republikeinen op maatregelen om de wet zo te veranderen dat ze bij toekomstige verkiezingen in het voordeel zijn. De bekendste manier waarop dat kan is het partijdig hertekenen van kiesdistricten, het zogenaamde gerrymandering, wat na de volkstelling van 2020 in veel staten waar de Republikeinen regeren is gebeurd.

Een andere manier is het wijzigen van kieswetten. Door de barrières om te kunnen stemmen met bureaucratische trucjes te verhogen, proberen Republikeinen het stemmen voor bepaalde kiezersgroepen (met name zwarte kiezers) te bemoeilijken. Maar het wetsvoorstel dat er in Arizona ligt om zulke maatregelen door te voeren, lijkt het niet te halen. En in Michigan stemde een meerderheid van de bevolking juist voor een voorstel om het kiesrecht voor iedereen beter te verankeren in de grondwet van de staat.

In een paar staten hebben radicale Republikeinen zich kandidaat gesteld voor de functie van ‘Secretary of State’, degene die toezicht houdt op alle verkiezingen. Het idee is dat de partij daarmee een sleutel in handen krijgt om onwelgevallige resultaten in twijfel te kunnen trekken. In Nevada lijkt Jim Marchant, luidruchtig ontkenner van de verkiezingsuitslag van 2020, de race om die functie te winnen. Zijn collega Mark Finchem in Arizona verliest het waarschijnlijk van zijn Democratische tegenstander.