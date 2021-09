Ook op school draait alles om de Formule 1: waar normaal gegymd wordt, staat nu een politiepaard

Estelle (links) en Britt fietsen naar school. Normaal doen ze daar 5 minuten over, maar nu moeten ze een heel eind omfietsen omdat de spoorwegovergang is gesloten vanwege alle extra treinen die naar Zandvoort rijden. Beeld Pauline Niks

Het is vrijdagochtend kwart voor 8 als Britt en Estelle elkaar treffen naast de lantaarnpaal, het startpunt van hun dagelijkse fietsritje van 5 minuten naar school. Estelle: ‘Altijd gezellig.’ Britt: ‘Behalve als we heel moe zijn, dan zeggen we niks!’. Moe zijn de beste vriendinnen vandaag een beetje, want de wekkers gingen een half uur eerder dan normaal.

‘School heeft al gezegd dat de gesloten spoorwegovergang geen excuus is; als we te laat komen, moeten we gewoon een briefje halen’, verklaart Britt. De spoorbomen blijven dicht, want daarachter razen ieder uur twaalf treinen vol racefans richting station Zandvoort aan Zee. Dus moeten ze een flink stuk om, de zwart-witte sneakers op de trappers van hun identieke omafietsen. Langs het spoor, dan onder het tunneltje door, de duinen in. Britt, na het zoveelste heuveltje: ‘Jeetjemina, wat zwaar!’. Estelle: ‘Normaal zouden we nu al op school zijn.’

Geen onlineles

Het Wim Gertenbach College is de enige Zandvoortse school waar de lessen vandaag fysiek worden gegeven. De rest van de lokale jeugd krijgt onlineles of heeft een studiedag. Komt het Gertenbach eenzaam in verzet tegen het Formule 1-geweld? Welnee, de school is open omdat ze gedurende de Formule 1 de uitvalsbasis is voor politie en brandweer. Parkeer je na de tocht van 20 minuten bezweet je fiets in het rek, dan hangt daar een sweater met een brandweerlogo over de rand. Waar normaal gegymd wordt, staat een politiepaard te eten.

Britt en Estelle kijken naar een demonstratie van de brandweer op hun school. Beeld Pauline Niks

‘Meneer, ik ben m’n mondkapje vergeten!’, roept Britt, gelukkig ruim op tijd. Meneer, dat is Fred van Zanten (62), spierwit haar boven dito overhemd, sinds 2004 schooldirecteur, maar ook roostermaker, wiskundedocent en niet te beroerd om een dweil te pakken. ‘Er werkt hier maar twintig man, dus iedereen is een duizendpoot’.

Slechts 199 leerlingen telt deze school voor mavo, leerwegondersteunend onderwijs en onderbouw havo. Van Zanten: ‘Of ik alle namen ken? Natúúrlijk, ik heb ze allemaal zelf ingeschreven!’ Uit de hele omgeving komen leerlingen naar het Gertenbach, bekend om de kleine klassen en de gerichte aandacht voor dyslexie. ‘Docenten die zeggen: lees pagina 92 tot 108 en maak de opdrachten, dat gaat hier niet goed’. Wat wél goed werkt: kleine klassen, strenge maar eerlijke cijfers, en regelmaat.

Brandweermannen

Maar vandaag is alles anders. Britt: ‘Waar hebben we Frans?’ Estelle: ‘Geen idee.’ Tussen de Franse woordenboeken slapen sinds woensdag namelijk zes brandweermannen (‘Prima geslapen, maar m’n Frans is er niet beter op geworden.’). Dat wordt zoeken, maar het humeur van de dames is niet stuk te krijgen. Britt: ‘Van kwart over 8 tot 4 achter een schermpje, daar was ik wel klaar mee’. Estelle: ‘Ik vind school altijd gezellig, en nu de brandweer en politie hier zijn is het nog gezelliger.’

De Franse les - vandaag in het economielokaal - is afgelopen, de motor van Max Verstappen draait zich in de verte warm, als een luid ‘Wajoooooo!’ uit meerdere kelen komt. Daar gaat de vlam in een frituurpan op het grasveld. Daar moet je nóóit water bij gooien, vertelt een brandweerman, tevens oud-leerling, tijdens deze speciaal voor de leerlingen georganiseerde demonstratie. Van Zanten, glunderend: ‘Als bedankje voor hun verblijf hier. Dit is toch fantastisch?’ Lang kan hij er niet bij stilstaan: de kartonnen doos voor de spulletjes van de politie is stuk, heeft Van Zanten ook plakband?