Ook op de savanne kunnen bewoners niet meer zonder tv

Voor het eerst in zijn leven kijkt de Keniaan Joseph Kamau thuis tv. Dankzij een zonnepaneeltje van het bedrijf M-Kopa, gekocht op afbetaling. M-Kopa speelt in op de wens naar meer materieel bezit. Wie zijn solar-thuissysteem helemaal aflost, kan bijvoorbeeld door naar een koelkast-op-afbetaling. ‘Zonne-energie heeft een sterk vermogen om ons leven te veranderen.’

Joseph Kamau heeft kuikens, ezels, geiten en tweehonderd televisiekanalen. Gepiep, gebalk en gemekker vermengen zich met de rapmuziek uit de flat screen in zijn krot van hout en golfplaat. Op het scherm gebaart een zanger in een groen T-shirt en met een grote klep-pet op driftig tussen vrouwen met korte rokjes en wiebelende billen. Kamau, die een tijd als nachtwaker werkte, zit op zijn afgeragde sofa en jubelt: 'Ik ben nu beter met de afstandsbediening dan met mijn pijl en boog!'

Buiten strekt het geelachtige gras van de Keniaanse savanne zich uit tot de heuvels aan de horizon. Voor het eerst in zijn leven kijkt de 65-jarige Kamau thuis tv. Dankzij de zon: op het dak staat een zonnepaneeltje van het bedrijf M-Kopa, gekocht op afbetaling. Kamau is niet de enige voor wie een wereld is open gegaan: wel honderdduizend ‘solar-tv’s’ claimt M-Kopa in Kenia verkocht te hebben.

‘Ik houd van karatefilms’, zegt Kamau. ‘En van het nieuws. De televisie maakt me bewust van wat er speelt.’ Kamau switcht zenders, een manshoog konijn grijnst hem tegemoet bij het geluid van explosies en een vrouwenstem die gilt: ‘Oh nee!’

Vader Joseph voor de televisie: ‘Ik ben nu beter met de afstandsbediening dan met mijn pijl en boog!’ Beeld Sven Torfinn

Kamau trekt vanachter zijn sofa een blauwe, bestofte petroleumlamp tevoorschijn, die hij niet meer nodig heeft. De zon voedt ook drie lichtjes onder zijn gammele dak, en een oplader voor de mobiele telefoon, een radiootje en een kleine plastic zaklamp.

Met de zaklamp leest Kamau in zijn bijbel. Hij leidt hier op de savanne de 23 andere leden van de African Israel Nineveh Church. Maar: ‘Ik heb eigenlijk geen bijbel meer nodig om inspiratie op te doen voor mijn preken als kerkleider. Ik kan op mijn tv kijken naar gospel.’ Zijn buurvrouw Mary heeft in haar hut ook een tv op zonne-energie. Zij kijkt graag naar drama uit Nigeria’s Nollywood.

Eerst allemaal telefoon, nu licht en tv

De dagelijkse afbetaling van 100 shilling (85 eurocent) voor zijn ‘solar-thuissysteem’ maakt Kamau over via zijn mobiele telefoon. Zulke geldzendingen waren al baanbrekend voor de ontwikkeling in Afrika: mensen sturen met een druk op de knop geld van en naar de verste uithoeken. ‘Zonne-energie heeft net zo’n sterk vermogen om ons leven te veranderen’, zegt Kamau. ‘Zoals wij armen allemaal telefoon kregen, kunnen we licht en tv krijgen.’ Op zijn tv zingt nu een jonge man in een waterfiets een liefdesliedje in het Swahili.

M-Kopa werd in 2011 in Kenia gestart door Canadese en Engelse ondernemers met een achtergrond in de mobiele telefonie en in de mobiele geldtransfers. In de solar-thuissystemen zit een simkaart van zakenpartner Safaricom, Kenia’s grootste telecombedrijf. De klant verzendt zijn dagelijkse afbetaling via de telefoon, waarna de simkaart in het thuissysteem ‘bericht’ krijgt en actief blijft. Betaalt de klant niet, dan wordt de simkaart afgesloten en stopt het thuissysteem ermee.

Als Kamau’s vrouw Joyce (50) en hun dochter Janet (18) thuiskomen gaan ze ook voor de tv zitten. Janet pakt de afstandsbediening en schakelt naar een Indiase soapserie met nasynchronisatie in de taal van hun bevolkingsgroep, het Kikuyu. ‘Van maandag tot en met vrijdag kijk ik naar deze serie’, zegt Janet. Wanneer de aflevering klaar is, schakelt moeder Joyce verder. ‘Tijd voor het avondjournaal.’ Op het beeldscherm verschijnen platgebrande huizen, het gaat over een grondconflict ergens in Kenia.

Moeder Joyce (op de foto binnen in het huis) lachend om een Colgate-reclame: ‘Als ik zo’n reclame zie, voel ik me als die rijke mensen op de tv. Ik voel me bijna gelijk aan ze.’ Beeld Sven Torfinn

'Tv beschermt meisjes tegen jongens’

Zijn de Kamau’s al zo ver gevorderd dat ze ruzie maken over de afstandsbediening? Nee hoor, lachen ze. ‘Alleen als er iets op komt dat niet geschikt is om te zien’, zegt vader Kamau met een schuin oog naar dochter Janet. Maar, redeneert Kamau: ‘Ik heb uiteindelijk liever dat ze tv kijkt dan dat ze doelloos naar het dichtstbijzijnde dorp slentert en zwanger wordt. Tv beschermt meisjes tegen jongens.’ Janet staat op en gaat haar huiswerk doen, in het schijnsel van een solarlampje.

Op de tv verschijnt een reclame van Colgate. Moeder Joyce vindt het machtig, ze lacht haar half tandeloos gebit bloot. ‘Als ik zo’n reclame zie, voel ik me als die rijke mensen op de tv. Ik voel me bijna gelijk aan ze. Als ik op tv iemand zie die in een spelletje een tv wint, denk ik ach, zelf heb ik er al eentje! Maar gezichtscrème, die wil ik dan weer wel.’

Janet (18) kijkt graag iedere werkdag naar een Indiase soapserie. Direct na de aflevering zapt moeder Joyce (50) naar het avondjournaal. Beeld Sven Torfinn

Ontluikende dromen van meer materieel bezit

M-Kopa speelt in op de ontluikende dromen van meer materieel bezit. Wie zijn solar-thuissysteem helemaal aflost, kan bijvoorbeeld door naar een koelkast-op-afbetaling. Upgrade your life, is de verkoopslogan. ‘Ik gá voor die koelkast’, zegt Joseph Kamau. Niet dat zijn gezin eten kan opslaan, want dat hebben ze haast niet. Maïsmeel en rijst is het enige voor op hun bord op schoot bij de tv. Nee, legt Kamau uit: in de koelkast kan hij de tomaten bewaren die hij kweekt en wil verkopen op de markt. Hij toont een kartonnen doos met tomaten die hij niet verkocht kreeg voordat ze waren verlept.

Kamau denkt in het groot, hij stelt voor dat M-Kopa hem ook kans biedt op de aanschaf van een auto. ‘Zodat ik mijn tomaten makkelijker kan vervoeren.’ Nu rijdt Kamau rond op een oude brommer. Een auto heeft hij nooit bestuurd. ‘Maar dan ga ik toch gewoon op rijles voor een maand?’.

Wat klanten al wel kunnen krijgen van het solarbedrijf, is een geldlening. Slagzin: ‘Zonneschijn in je broekzak!’ Kamau leent nu vijfduizend shilling (43 euro). Hij betaalt er het schoolgeld voor dochter Janet mee. Zevenduizend shilling moet hij terugbetalen. Een fikse rente, waar tegenover staat dat hij er 200 dagen over mag doen, langer dan bij andere kredietverleners. De truc van het solarbedrijf is dat het thuissysteem met de tv en de lampjes en de telefoonoplader en de radio en de plastic zaklamp dient als onderpand. Betaal je niet terug dan word je van deze geneugten afgesloten. ‘Daarom heb ik nog nooit een aflossing gemist’, zegt Kamau. ‘Ik kan echt niet meer zonder tv.’