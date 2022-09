Ook op de begrafenis van hun vermoorde premier splijt diens ultranationalisme het Japanse volk

De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko tijdens de staatsbegrafenis van de Japanse premier Shinzo Abe. Beeld AFP

‘Ik was het niet altijd met Shinzo Abe eens. Hij ging te snel met zijn plan voor eerherstel voor het Japanse leger. Maar zo’n gruwelijk einde heeft hij niet verdiend en daarom sta ik hier met bloemen.’ Aan het woord is een historicus van middelbare leeftijd. Haar naam geeft ze niet, van een notitieblokje wordt ze zenuwachtig. ‘Het ligt gevoelig, iedereen kijkt als ik met een buitenlander praat.’

Met een wit rouwboeket loopt ze naar Nippon Budokan, de hoofdstedelijke evenementenhal waar op vrolijker dagen sumo-worstelwedstrijden en popconcerten worden gehouden, maar waar dinsdag witte rouwbanieren uithangen voor de in juli doodgeschoten oud-premier Shinzo Abe. Een zeldzame, maar controversiële eer voor de man wiens politiek Japan tot op het bot verdeelde.

‘Voor mij telt alleen dat Abe Japan internationaal weer op de kaart heeft gezet’, aldus de historicus. Rond lunchtijd gaat ze met vele duizenden anderen door een voor Japanse begrippen ongekend zware veiligheidscontrole: de schrik van de aanslag op Abe, tijdens een vederlicht beveiligde campagnebijeenkomst in juli, zit er nog in.

Tussen ernstig kijkende herdenkers in kantoortenue pinken vrouwen in zwarte rouwjurken een traantje weg achter de voile van hun zwarte hoeden. Een enkeling draagt Abes ultranationalisme uit met de rode zonnestralen van de oude keizerlijke vlag op zijn shirt. De vlag raakte na de Tweede Wereldoorlog in onbruik door de associaties met de manier waarop het Japanse leger huishield in Azië. Dit is Abes kamp: de tegenstanders staan buiten het zicht voor het parlementsgebouw, waar enkele duizenden mensen met spreekkoren en tromgeroffel hun woede uiten.

In het klein speelt dit tafereel zich dinsdag af in andere Japanse steden. Zo weerspiegelt het vaarwel voor Abe de verdeeldheid die hij bij leven opriep. Voorstanders van een militair sterker Japan dragen hem op handen, terwijl het pacifistische ingestelde deel van de natie walgt van dit nationalisme, omdat men bang is dat eerherstel voor het Japanse leger opnieuw leidt tot excessen. Sommige tegenstanders vinden de staatsbegrafenis, die bijna 12 miljoen dollar kost, gewoon geldverspilling.

Toekomst van Japan

‘Ik geloofde rotsvast dat je nog tien of twintig jaar als een kompas de richting voor de toekomst van Japan en de rest van de wereld zou aangeven’, aldus premier Fumio Kishida onder een reusachtige foto van Abe tijdens de officiële herdenking voor zo’n 4.300 genodigden. Ondanks Kishida’s pogingen Abe na te volgen als internationaal staatsman door woensdag met veertig staatshoofden een rondje ‘begrafenis-diplomatie’ te doen, is het eerbetoon een molensteen om de nek van de liberale premier geworden. Volgens opinieonderzoek van de Japanse krant Mainichi steunt nog slechts 29 procent van de bevolking Kishida’s beleid. Meer dan de helft is ronduit tegen de staatsbegrafenis.

Snel na de moord – met een zelfgemaakt geweer werd Abe van achteren neergeschoten tijdens een slecht beveiligde campagnebijeenkomst – besloot Kishida tot een staatsbegrafenis. Het leek een handige zet om Abes conservatieve vleugel in de Liberaal Democratische Partij (LDP) aan zijn kant te krijgen.

Kishida paaide ultra-nationalisten met beloftes Abes erfenis in ere te houden. Abe is de laatste telg van een politieke dynastie die streeft naar herziening van de naoorlogse constitutie. Die schrijft voor dat Japan nooit meer een normaal leger mag hebben. Abes grootvader, Nobusuke Kishi die van 1957 tot 1960 regeerde, stelde zijn leven al in dienst van dat controversiële ideaal. Toen Kishi het niet voor elkaar kreeg, kreeg kleinzoon Shinzo Abe die last op zijn schouders, maar ook onder Abe was de Japanse bevolking er niet klaar voor.

Politiek schandaal

Kishida’s kabinet hield geen rekening met de gevoeligheden rond Abes extreem-nationalistische gedachtegoed en drukte de staatsbegrafenis door zonder toestemming van het parlement. Tot overmaat van ramp brachten de twee dodelijke schoten op Abe een politiek schandaal aan het licht. De schutter koesterde een wrok tegen de Verenigingskerk, een Zuid-Koreaans genootschap onder leiding van de zelfverklaarde messias Sun Myung Moon. Zijn moeder zocht na de zelfmoord van haar echtgenoot troost bij deze kerk en gaf meer dan 700 duizend dollar uit aan donaties, terwijl het gezin in armoede verkeerde.

De schutter koelde zijn woede op de Verenigingskerk door Abe neer te schieten. Die had de relaties met de Moon-sekte overgenomen van zijn grootvader: Kishi en Moon vonden elkaar in de jaren zestig in hun gezamenlijke communistenhaat. Daarom mocht Moon zowel een Japanse tak van de Herenigingskerk als een anti-communistisch genootschap opzetten.

Nu blijkt dat niet alleen dat Abe en zijn jongere broer, een voormalig defensieminister, banden hebben met de Verenigingskerk: dat geldt voor meer dan de helft van de LDP-parlementariërs en ook andere politieke partijen maken graag gebruik van de talloze vrijwilligers die de Verenigingskerk in campagnetijd ter beschikking stelt aan bevriende politici. In ruil daarvoor krijgt de Verenigingskerk een vernisje van officiële goedkeuring door de hoogste politieke regionen.

Deze relaties roepen weerstand op, omdat de Verenigingskerk berucht is om het aanzetten van gelovigen tot het kopen van peperdure prullen voor hun spirituele redding. Deze ‘spirituele verkoop’ veroorzaakte in de jaren tachtig veel sociale problemen, maar de overheid is pas net begonnen met een steunpunt voor mensen die erdoor in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Van het schandaal rondom de Herenigingskerk tot zijn rabiaat nationalisme: door deze controverses blijft Abe een bepalende factor in de Japanse politiek, ook na zijn dood.