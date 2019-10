‘Ook nu de klimaatconferentie is afgelast, zeilen we door naar Zuid-Amerika’

De Regina Maris en crew bij haar vertrek uit Amsterdam. Beeld Eva Faché

Heb je goed geslapen of de hele nacht liggen woelen?

‘Nou, ik heb vooral heel kort geslapen. We zijn gisteren lang doorgegaan. Eerst heb ik met het kernteam overlegd, later met alle mensen aan boord.’

Jullie zijn nu bij de Kaapverdische Eilanden, voor de kust van Afrika. Hoe hoorden jullie dat de klimaatconferentie niet doorgaat?

‘Dat was heel bizar. Tijdens een vergadering kregen we appjes van onze lokale contacten in Chili. Die wisten het eerder dan alle nieuwsmedia. Eerst lachten we erom, later moest ik ook huilen van schrik. Ik heb hier een jaar naartoe gewerkt.’

Kwam de afgelasting onverwacht?

‘We wisten natuurlijk wel dat het de laatste weken onrustig was in Chili. Dat de situatie gevaarlijk was. Maar dat ze zo snel al zouden besluiten dat de klimaattop van december niet doorgaat, hadden we niet verwacht.’

Hoe was de stemming aan boord?

‘De sfeer was best emotioneel. Mensen vroegen zich af wat dit voor ons project zou betekenen en tegelijkertijd waren we bedroefd over de doden in Chili en de heftigheid van het conflict daar. Maar al vrij snel schakelden we ook weer in de actiemodus. We hebben deelnemers gevraagd in overleg te gaan met hun achterban over het vervolg van onze reis.’

Hebben jullie nu een knoop doorgehakt?

‘Ja. We hoorden dat de klimaatconferentie waarschijnlijk in Costa Rica of in Bonn gehouden wordt. Daarom hebben we besloten niet naar Recife en Rio de Janeiro te zeilen, zoals eerst het plan was, maar naar de Braziliaanse stad Belém. Dat ligt noordelijker. Daar kijken we verder.’

En dan kunnen jullie eventueel door naar Costa Rica?

‘Dat zou kunnen. De kapitein is flexibel, zei hij net. Vanaf Belém is het nog twee weken varen naar Costa Rica. De verwachting is dat de top niet op dezelfde datum zal zijn, maar in januari of februari. Dat geeft mensen die erheen willen de tijd om hun plannen om te gooien.’

Maar het kan ook Bonn worden?

‘Jazeker. Dat is het alternatief. Daar zijn altijd de tussentijdse onderhandelingen. Dan moet iedereen dus naar Europa komen.’

Eerder zei je tegen de Volkskrant dat je na de conferentie wilde gaan reizen door Zuid- en Noord-Amerika. Kunnen die plannen bij het vuil?

‘Het is belangrijk aandacht te vragen voor de schadelijke effecten van de reisindustrie. Het is toch bizar dat er geen belasting wordt geheven over kerosine en vliegtickets? Dat gaat wat mij betreft voor. Mijn leven is ondergeschikt aan dat doel. Ik moet dus nog beslissen wat ik ga doen. We zien het wel. Tijdens het zeilen heb ik geleerd dat je niet te veel vooruit moet willen plannen.’

Jullie plan was om aan boord te brainstormen over duurzame alternatieven voor vliegen. Doen jullie dat ook?

‘Jazeker. We hebben nagedacht over de vraag waarom de reisindustrie niet duurzaam en eerlijk is. We hebben utopieën geschetst. En over oplossingen nagedacht. Deze week willen we een roadmap maken, die we kunnen overhandigen aan overheden en andere betrokken partijen.’

Hoe zien die utopieën eruit?

‘Voor ons is reizen iets dat veel bijzonderder moet worden. We moeten het minder vaak doen, maar wel langer. Minder redeneren vanuit de wens van de toeristen en meer vanuit de lokale bevolking. Geen massatoerisme meer, geen touristification. We vliegen minder en reizen meer met de trein en andere alternatieve vervoermiddelen.’

Was iedereen het daarover eens?

‘Je ziet verschillende smaken binnen de groep. Een deel zet graag in op technische oplossingen: kunnen we bijvoorbeeld vaker personenwagons aan goederentreinen hangen? Anderen zien meer in gedragsverandering, ze willen mensen inspireren andere keuzes te maken. En dan is er nog een groep die gelooft in beleidsoplossingen: belasting op kerosine, vliegtaks.’

Wat zijn jullie aan het doen voordat jullie naar Belém vertrekken?

‘Om me heen zijn de meeste mensen aan het bellen. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen meegaat nu de plannen gewijzigd zijn. En we moeten nog snacks kopen voordat we aan de oversteek beginnen.’

Ik wens jullie een behouden vaart!

‘Dankjewel, komt goed.’