Ook NS wil in 2025 met internationale treinen blijven rijden en doet aanvraag bij ACM

Vrijwel alle internationale treinverbindingen zijn op dit moment exclusief vergund aan de NS, maar daar komt mogelijk snel verandering in. Beeld Joris van Gennip

Vrijwel alle internationale treinverbindingen zijn op dit moment exclusief vergund aan de NS, maar daar komt mogelijk snel verandering in. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Openbaar vervoer) overweegt die lijnen vanaf 2025 niet meer exclusief aan één partij te gunnen. Vervoersbedrijven kunnen melden of zij daar interesse in hadden.

Tot nu toe was bekend dat er drie partijen animo hebben. Na een eerdere aanvraag van FlixTrain (dat treinen wil laten rijden tussen Rotterdam en het Duitse Oberhausen) meldde Arriva zich vorige week met een dagelijkse trein tussen Groningen en Parijs. Maandag verraste busbedrijf Qbuzz vriend en vijand met zijn aanvraag om vanaf 2027 dagelijks zeven treinen te laten rijden naar zowel Parijs als Berlijn. Het bedrijf, dat nu een kleine speler is op de ov-markt, krijgt daarvoor 200 miljoen euro investeringsgeld van het Italiaanse moederconcern.

Met tegenzin

Zoals verwacht heeft nu ook de NS haar aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat alle aanvragen verzamelt. Het gaat om de huidige treinverbindingen naar Londen (vijf keer per dag), Parijs (veertien), Berlijn (zeven), Frankfurt (zeven) en Wenen (één). Het spoorbedrijf doet de aanvraag met tegenzin en benadrukt dat het beter is ‘als internationale verbindingen opnieuw in de hoofdrailnetconcessie worden opgenomen, omdat dit voor een lange termijn met een goed aanbod zekerheid aan de reiziger biedt’.

De deadline voor het aanmelden van een treinverbinding is woensdag 14 juni. Of er naast de eerder genoemde aanmeldingen nog meer zijn gedaan, is onbekend. Sommige vervoersbedrijven hielden de afgelopen dagen de kaken stijf op elkaar, uit concurrentieoverwegingen. De ACM zegt spoedig met een overzicht van alle aanvragen te komen.

Staatssecretaris Heijnen gaat deze zomer besluiten of de markt voor internationale treinen vanaf 2025 inderdaad wordt opengesteld. In dat geval zullen de vervoersbedrijven met elkaar moeten concurreren om de gunst van de reiziger. Het besluit daarover valt voor eind augustus, aldus een woordvoerder.