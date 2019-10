Ook Noord-Ierland legaliseert homohuwelijk en abortus

Leden van actiegroep Alliance for Choice onderweg naar het Noord-Ierse parlement, ook wel bekend als Stormont. Beeld Getty Images

Noord-Ierland sluit met deze stap aan bij de rest van het Verenigd Koninkrijk, waar deze wetten al langer van kracht waren. Vorig jaar voerde ook het katholieke buurland Ierland een ruimere abortuswetgeving in, na het homohuwelijk al in 2015 te hebben omarmd.

Afgevaardigden voor Noord-Ierland in Westminster hadden in juli al voor de wijzigingen van de wetten gestemd, waardoor abortus niet meer illegaal is en huwelijken tussen mensen van dezelfde sekse zijn toegestaan. Het parlement in Belfast had tot en met afgelopen maandag de tijd om wijzigingen aan te brengen. Het Noord-Ierse parlement kwam daarvoor maandag kort bijeen. Zonder steun van de oppositiepartijen konden tegenstanders de wijzigingen echter niet tegenhouden.

Valentijnsdag

Volgens Julian Smith, de staatssecretaris voor Noord-Ierland, gaan de nieuwe regelingen voor abortus vanaf uiterlijk 31 maart 2020 in. De eerste burgerhuwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen waarschijnlijk rond Valentijnsdag plaatsvinden.

Buiten het parlementsgebouw in Belfast hadden zich maandag enkele honderden voor- en tegenstanders van de nieuwe wetten verzameld. ‘Dit is een zeer belangrijk moment en het begin van een nieuw tijdperk voor Noord-Ierland, waarin we bevrijd zijn van onderdrukkende wetten over ons lichaam en onze gezondheid’, zei de Noord-Ierse campagnemanager van Amnesty International.

Alleen de DUP, de grootste conservatieve partij van Noord-Ierland, is niet blij. ‘Wat een beschamende dag’, zei DUP-leider Arlene Foster.

