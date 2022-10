Ook nieuwe Philips-topman Jakobs haalt bezem door de tent: schrapt wereldwijd vierduizend banen

Het Philipsgebouw op de High Tech Campus in Eindhoven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De nieuwe Philips-baas Roy Jakobs maakte de reorganisatie maandag bekend tijdens de presentatie van de kwartaaljaarcijfers – negen dagen na zijn installatie. Daarmee is Jakobs (48) weliswaar een nieuw gezicht van de vermaarde Eindhovense multinational, maar lijkt hij verdacht veel op zijn voorgangers. Ook Frans van Houten, Gerard Kleisterlee, Cor Boonstra en Jan Timmer gingen kort na hun aantreden met een fileermes door de organisatie.

Wereldwijd worden er op korte termijn vierduizend van de 79 duizend arbeidsplaatsen geschrapt. Dit moet jaarlijks 300 miljoen euro opleveren. Een deel van de medewerkers zal via natuurlijk verloop (pensionering) of het niet verlengen van tijdelijke contracten verdwijnen; de rest wordt gedwongen ontslagen. In Nederland heeft Philips 11 duizend medewerkers in Eindhoven, Best, Drachten en op het hoofdkantoor in Amsterdam. Van die banen worden achthonderd geschrapt. De helft daarvan, vierhonderd medewerkers, wordt gedwongen ontslagen.

Onvermijdelijk

Jakobs spreekt een ‘noodzakelijke ingreep’. Het bedrijf heeft grote moeite bestellingen om te zetten in daadwerkelijke leveringen. Dat is mede te wijten aan het zerocovidbeleid van China, waardoor onderdelen te laat of helemaal niet worden geleverd. Dat levert grote vertraging op in het productieproces. Ook steekt het bedrijf hand in eigen boezem: Philips zou te weinig efficiënt zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze omstandigheden zorgden de afgelopen vijf kwartalen voor een omzetdaling, en Philips verwacht dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar niet anders zal zijn. Ontslagen zijn daarom onvermijdelijk, volgens de nieuwe topman. ‘Het zou onverantwoord zijn om het niet te doen. Dat is heel pijnlijk, maar we ontkomen er niet aan.’

Net als veel bedrijven is Philips sterk afhankelijk van de Aziatische maakindustrie. Het bedrijf ziet beperkte middelen om daarvan af te komen, verduidelijkt een woordvoerder. ‘Bepaalde componenten komen alleen nog maar uit China: computerchips, batterijen, printplaten en moederborden. Dat is nu eenmaal zo. Wat we hooguit kunnen proberen is onze productontwerpen aanpassen, waardoor we met meerdere Aziatische toeleveranciers kunnen werken. Dat gaan we proberen.’

Philips werd vorige eeuw groot met de productie van gloeilampen, wasmachines, breedbeeldtelevisies en stereotorens. Onder leiding van voorganger Van Houten werd de navelstreng met dat roemruchte verleden doorgeknipt. Philips werd van elektronicaconglomeraat omgetoverd tot medisch technologiebedrijf; airfryers en stoomstrijkijzers maakten plaats voor MRI-scanners, defibrillatoren en beademingsapparaten.

Kwaliteitscontroles

Inmiddels is duidelijk dat medische apparatuur met mankementen het bedrijf meer hoofdbrekens bezorgt dan kapotte huishoudapparaten. Vorig jaar riep Philips 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten terug wegens afbrokkelend isolatieschuim, iets wat bijna een miljard euro kostte. Daarmee is de gifbeker nog niet leeg: ook andere apparaten vertonen mankementen. Het gaat onder meer om 16 duizend beademingsmachines die op de intensive care worden gebruikt. De V60 en de V60-plus kunnen door een storing plots uitvallen, zonder een alarmsignaal af te geven. Wereldwijd zitten toezichthouders, net als patiënten, Philips achter de broek met schadeclaims.

Volgens analist Jos Versteeg (InsingerGilissen) heeft dat te maken met hoe het bedrijf gestructureerd is. ‘Onder de Philips-paraplu zitten verschillende merken, die werken als eigen koninkrijkjes: de ene produceert een scheerapparaat, de ander een MRI-scanner. Blijkbaar gaat dat ten koste van de kwaliteit. In 2014 was er gedoe met een CT-scanner, in 2017 met defibrillators en in 2021 met de slaapapneu-apparaten.’

Is het in dat licht bezien wel verstandig om nu personeel te ontslaan? ‘Het is een gegeven dat we in het verleden problemen hadden met onze kwaliteitscontroles’, geeft de Philips-woordvoerder toe. ‘Maar we gaan er nu van uit dat we ons hele personeelsbestand kunnen laten krimpen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We zullen dus geen mensen ontslaan die producten maken, service verlenen, kwaliteitscontroles doen of in de logistiek werken. We zullen met beleid krimpen.’ De meeste banen die daarom geschrapt worden zijn ondersteunende functies, onder meer op het Amsterdamse hoofdkantoor.