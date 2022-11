Ook Nederlandse cryptobeleggers geraakt door ondergang FTX

Het logo van FTX en oprichter Samuel Bankman-Fried. Beeld AFP

FTX, tot voor kort een van de meeste gerenommeerde namen in de cryptowereld, vroeg in een wolk van fraude het faillissement aan. De beurs had naar schatting een miljoen klanten. Door het debacle hebben ook veel andere investeerders het vertrouwen in cryptovaluta verloren, waardoor de hele markt klappen krijgt.

De ramingen van het aantal cryptoinvesteerders Nederland loopt sterk uiteen. De Nederlandsche Bank verwijst naar rapporten van marktonderzoeker Multiscope en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Multiscope schatte het aantal investeerders afgelopen zomer op 2 miljoen, AFM vorig jaar op 1,2 miljoen.

Onduidelijk is hoeveel deze personen hebben geïnvesteerd en wat daar nu van rest. Wel zijn de vijf valuta die volgens Multiscope en de AFM favoriet zijn onder Nederlandse beleggers allemaal minder waard geworden. De koers van de bitcoin, waarin 9 procent van alle volwassenen zou hebben geïnvesteerd, daalde in twee weken tijd met 22 procent.

Afgaand op het AFM-onderzoek hebben vooral jonge beleggers geld verloren. Van alle 18- tot 35-jarigen heeft 16 procent geïnvesteerd in cryptomunten. Wel gaat het in de meeste gevallen om relatief lage bedragen. Zo heeft de helft van alle cryptobeleggers er minder dan 500 euro in gestopt. Toch zijn er uitschieters. Een op de twintig jonge beleggers spendeerde er bijvoorbeeld meer dan 10 duizend euro aan.

De waarde van cryptovaluta daalde eerder dit jaar al fors, mede door de gestegen rente. Hierdoor durven veel beleggers minder risico te nemen. Ook leidde de crash van de zogeheten stablecoin Terra in mei tot een golf van paniekverkopen en argwaan.