Ook Nederland steunt Oekraïne met zware wapens, en neemt zo afstand van opvallend stil Duitsland

Pantserhouwitsers van de Koninklijke Landmacht worden bij de luitenant-kolonel Tonnetkazerne in 't Harde op de trein gezet voor een oefening in Duitsland. Beeld ANP

Ondanks het weglaten van de details, die de Tweede Kamer wel krijgt, geeft het kabinet hiermee een politiek signaal af, ook naar bondgenoten: Nederland stuurt eveneens zwaardere wapens naar Oekraïne. Rutte en minister van Defensie Kajsa Ollongren spraken daarover dinsdag met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Naast het sturen van pantservoertuigen kijkt Nederland ‘met bondgenoten’ ook ‘naar levering van aanvullend zwaarder materieel’, liet Rutte weten.

Zelenski en andere Oekraïense politici vragen sinds een paar weken met klem om zwaarder materieel. Zij waarschuwen al weken dat de slag om Donbas zal beginnen met zeer zware artilleriebeschietingen en bombardementen, bedoeld om het te veroveren gebied zoveel mogelijk van de kaart te vegen.

Na berichten over wreedheden die Russische bezettingstroepen hebben begaan in dorpen rond Kyiv, is een toenemend aantal westerse landen bereid zwaarder materieel te sturen. Vooral de Verenigde Staten zijn een grote leverancier, maar ook sommige Europese landen – zoals Groot-Brittannië, Polen en kleinere Centraal- en Oost-Europese bondgenoten – laten zich niet onbetuigd.

Uitzonderingspositie voor Duitsland

Van de grote landen neemt vooral Duitsland een uitzonderingspositie in. Vlak na het begin van de oorlog kondigde kanselier Olaf Scholz een ‘ommekeer’ aan in het Duitse buitenlandbeleid, onder meer met een extra defensie-uitgave van 100 miljard euro. Maar de aanhoudende felle discussies in Duitsland, ook binnen de regerende coalitie, over het al dan niet leveren van zwaar materieel, beginnen op te vallen.

Nederland, dat voor de Russische invasie even sceptisch was over wapenleveranties aan Oekraïne als Duitsland, neemt daar nu indirect afstand van. Minister Ollongren stelde in een tussenrapportage aan de Tweede Kamer vorige week dat Nederland tot dusver voor 65 miljoen euro aan wapens en materieel naar Oekraïne heeft gestuurd. Daartoe behoren onder meer tweehonderd Stinger luchtdoelraketten en vijftig stuks Panzerfaust-3 antitankwapens met vierhonderd raketten.

Rutte noemde in zijn tweet alleen specifiek het sturen van pantservoertuigen naar Oekraïne. Daarbij gaat het waarschijnlijk om Bushmaster gepantserde wielvoertuigen (waarvan Nederland er meer dan honderd heeft) of Boxers (die zijn voorzien van kleine .50 mitrailleurs, en waarvan Nede5rland er meer dan tweehonderd in gebruik heeft). Maar om welke voertuigen het gaat en hoeveel Nederland er stuurt, daar is officieel niets over bekend.

Pantserhouwitsers vereisen opleiden Oekraïense militaren

Naar mogelijk ander ‘zwaar materieel’ dat Nederland kan sturen is het ook gissen. Vorig jaar voegde de Landmacht aan de twee nog resterende batterijen pantserhouwitsers een derde (kleinere) batterij toe, waardoor Nederland op dit moment 24 operationeel inzetbare pantserhouwitsers heeft. Nog eens circa 19 houwitsers heeft Nederland in reserve, nadat in 2018 een besluit om ze te af te stoten (verkopen) werd teruggedraaid.

Militair experts wijzen erop dat voor het gebruik van deze houwitsers een training van tenminste twee maanden is vereist. De VS, die vorige week bekend maakten onder meer houwitsers naar Oekraïne te sturen, gaan de Oekraïners ook opleiden voor het gebruik hiervan.

Wat en hoeveel Nederland doet, blijft dus geheim - behalve dat Nederland wel wat doet. In antwoord op vragen van Jasper van Dijk (SP) schreef Ollongren hierover vorige week: ‘Het kabinet onderschrijft het belang van een open maatschappelijke discussie over dit onderwerp, maar moet transparantie afwegen tegen het waarborgen van de operationele veiligheid.’

Voor de invasie begon, maakte Nederland wél bekend welke wapensteun werd gegeven. Ook aan het begin van de oorlog maakte het kabinet nog bekend dat er antitankraketten en luchtdoelraketten richting Oekraïne gingen. Volgens Ollongren heeft het kabinet ‘na de (hernieuwde, red.) Russische invasie van Oekraïne’ besloten hierover ‘minder openlijk te communiceren’.