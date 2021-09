Ook na vernietigende uitkomst hertelling Arizona blijft Trump aandringen op nieuw onderzoek

Demonstranten in Washington. De pro-Trump-aanhangers leggen zich nog steeds niet neer bij de verkiezingsnederlaag. Beeld Reuters

De hertelling moest aantonen dat Trump eigenlijk de verkiezingen had gewonnen, maar in Arizona leverde die juist (iets) meer stemmen op voor zijn Democratische rivaal Joe Biden.

De uitkomst in Arizona was een klap in het gezicht van Trump, die zich nog steeds niet heeft neergelegd bij zijn verkiezingsnederlaag. Het resultaat was extra pijnlijk, omdat de hertelling van de ruim twee miljoen stemmen in het district Maricopa werd uitgevoerd door een bedrijf, Cyber Ninjas, waarvan de directeur complottheorieën debiteerde. Het onderzoek werd bovendien grotendeels gefinancierd door aanhangers van Trumps bewering dat het Witte Huis hem is ontstolen, volgens hem de ‘Misdaad van de Eeuw’.

Uit Azië

Na een half jaar zoeken naar bewijzen van kiesfraude (de stembiljetten zouden sporen van bamboe bevatten, een teken dat ze uit Azië waren binnengesmokkeld) moesten de controleurs van Cyber Ninjas constateren dat de uitslag correct was. Eigenlijk had Trump volgens hen zelfs iets minder en Biden wat meer stemmen moeten krijgen.

Het eindrapport van Cyber Ninjas toonde volgens Katie Hobbs, het hoofd van de verkiezingen in Arizona, aan dat de hele hertelling een ‘verspilling van tijd en geld’ is geweest. Maar president Trump legde het rapport juist uit als een bewijs dat hij tienduizenden stemmen extra had moeten krijgen.

Dat baseerde hij op de vraagtekens die Cyber Ninjas had gezet bij 23 duizend stemmen van mensen die vlak voor de verkiezingen waren verhuisd naar een ander adres. Volgens verkiezingsexperts is het echter volstrekt normaal dat dergelijke laat binnengekomen adreswijzigingen niet meteen zichtbaar zijn in het kiesregister.

Teleurstellende uitkomst

De teleurstellende uitkomst van de hertelling in Arizona lijkt voor de Republikeinen geen aanleiding om een punt te zetten achter hun pogingen de verkiezingszege van Biden in twijfel te trekken. Zo heeft de Republikeinse gouverneur Greg Abbott van Texas, overigens een staat waar Trump de verkiezingen won, opdracht gegeven voor een hertelling in vier kiesdistricten waar Biden de meeste stemmen kreeg of het opvallend goed deed.

Trump had hem daarom gevraagd, maar Abbott ontkende afgelopen weekeinde dat het hem erom gaat de legitimiteit van president Biden te ondergraven. Volgens hem was het slechts de bedoeling de gevolgde procedure nog eens onder de loep te nemen.

Sommige Republikeinen eisen in Arizona zelfs weer nieuwe hertellingen, en ook in Wisconsin hebben de Republikeinen een onderzoek naar de uitslag afgedwongen. Dit wordt uitgevoerd door een voormalige conservatieve rechter uit het hooggerechtshof van de staat, die onder vuur van de Democraten kwam te liggen nadat hij had gezegd dat verkiezingsfunctionarissen met bewijzen horen te komen dat er géén fraude is gepleegd.

In Pennsylvania loopt ook nog een onderzoek naar de uitslag. De overwegend Republikeinse senaat daar eiste deze maand allerlei persoonlijke gegevens op (zoals naam, geboortedatum, burgerservicenummer en rijbewijs) van miljoenen mensen die in 2020 hun stem hebben uitgebracht. Dat stuitte op felle kritiek van de Democraten. Volgens hen maakt die eis inbreuk op het kiesgeheim.

In de Republikeinse partij durven slechts enkelen hun stem te verheffen tegen de campagne om de verkiezingen van 2020 dunnetjes over te doen. ‘Willen we een serieuze politieke partij zijn die de verkiezingen probeert te winnen? Of gaan we door met mekkeren over die geschifte hertellingen?’, vroeg een Republikeinse politicus uit Wisconsin zich tegenover The Washington Post af.

Woede van Trump

Maar de meeste Republikeinen zijn bang het mikpunt te worden van de woede van Trump, die van de ‘gestolen verkiezingen’ een geloofsartikel bij de Republikeinen heeft gemaakt.

De Democraten beschuldigen de Republikeinen ervan dat zij met hun hertellingen het vertrouwen in de democratie ondermijnen. ‘De Republikeinse senatoren zouden zich moeten schamen voor hun nieuwe poging om ons verkiezingsstelsel te ondermijnen met een nep-onderzoek dat de belastingbetaler volkomen onnodig miljoenen dollars gaat kosten’, zei Tom Wolfe, de Democratische gouverneur van Pennsylvania.

Volgens de Democraten wakkeren de Republikeinen de geruchten over kiesfraude ook bewust aan om de kiesregels te kunnen veranderen, waardoor het voor de achterban van de Democraten moeilijker wordt hun stem uit te brengen.