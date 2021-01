Ook na val Rutte III steunt Kamer coronabeleid

Premier Rutte wist een brede meerderheid ervan te overtuigen dat er op dit moment geen alternatief is voor de avondklok. Beeld Sabine van Wechem

De avondklok gaat iets later in dan eerder voorgesteld: niet om 20.30 uur, maar om 21 uur. De eindtijd blijft half vijf in de ochtend. Naast de coalitie steunen ook de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus de maatregel, die zaterdag ingaat en voorlopig tot 9 februari van kracht blijft.

Het pakket aan maatregelen dat het kabinet op woensdag aankondigde, blijft zo intact. Niet alleen komt er dus een avondklok, ook het advies om bezoek voortaan tot één persoon per dag te beperken en een quarantaineplicht voor alle mensen die uit het buitenland komen, gaan door. Tot de quarantaineplicht goed is geregeld, komt er een vliegverbod van en naar Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika.

Met de instemming van de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet-Rutte III een belangrijke vuurproef doorstaan. Na de val van het kabinet over de toeslagenaffaire verzekerde premier Rutte dat de aanpak van de coronacrisis daarmee niet zou veranderen. Dat lijkt vooralsnog ook zo te zijn.

Brede meerderheid

Het Kamerdebat van donderdag vertoonde grote overeenkomsten met eerdere debatten, toen het kabinet nog missionair was. Zoals wel vaker de afgelopen maanden was de Kamer kritisch, maar op een kleine aanpassing na bleven de voorstellen van het kabinet intact.

Rutte wist een brede meerderheid ervan te overtuigen dat er op dit moment geen alternatief is voor de avondklok. Volgens de premier is door de opmars van ‘de Britse variant’ hard ingrijpen onvermijdelijk. De besmettingsgraad ligt bij de Britse mutatie, nu al verantwoordelijk voor 10 procent van alle besmettingen, op 1,3 – veel hoger dan bij de oude variant. ‘Onze belangrijkste taak is om het land veilig houden’, aldus Rutte. ‘Dat is het hart van wat we nu doen. Alle adviseurs zeggen: dit moeten we doen.’

Volgens Rutte liggen er in gereedschapskist alleen nog instrumenten die nóg onaantrekkelijker zijn dan de avondklok. Hij noemde daarbij de optie om helemaal geen bezoek meer toe te laten of een ‘blijf-thuisadvies’. ‘Dan heb je feitelijk dag en nacht een avondklok.’

Wilders

PVV-leider Geert Wilders ontpopte zich als de grootste tegenstander van de avondklok. Hij noemde de maatregel ‘onnodig, onzorgvuldig en disproportioneel’. Volgens Wilders is er nog onvoldoende ingezet op andere maatregelen. ‘Lieg mensen niet voor dat alles afhankelijk is van de avondklok. Het helpt nauwelijks.’

Premier Rutte hekelde de houding van Wilders, die tot dusver het coronabeleid in grote lijnen steunde. ‘Het is simpelweg onverantwoord om nu eerst even te gaan kijken wat de andere maatregelen doen. We kunnen niet het risico lopen dat de zorg weer volledig overbelast raakt.’