Ook na sluiting Groningen zijn Nederlandse aardgasreserves nog veel geld waard

De resterende gasreserves in Nederland zijn ook na het afsluiten van het gasveld in Slochteren nog vele miljarden euro’s waard. Door de sterk gestegen gasprijzen in 2022 taxeert het Centraal Bureau voor de Statistiek de waarde van de Nederlandse gasreserves op 71 miljard euro. De laatste jaren was de gasvoorraad in Nederland juist bijna niks meer waard, omdat het kabinet na lang dralen had besloten om de gaswinning in Groningen te beëindigen.

Door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen blijft er in Nederland veel minder gas beschikbaar om nog uit de grond te halen. In 2018 bedroeg de totale gasvoorraad nog 836 miljard kuub. Dat bestond grotendeels uit gas uit Groningen. Na de kabinetsbeslissing deze winning te beëindigen en het gas in de grond te laten zitten, is de gasreserve flink afgeboekt naar inmiddels 142 miljard kuub in kleinere velden op land en in zee.

Ook de waarde van het resterende Nederlandse gas werd flink verlaagd en naderde in 2020 zelfs de nul euro. Door de recente prijsstijgingen is het gas echter opeens weer flink meer waard geworden. Een deel van het gas is het afgelopen jaar ook uit de grond gehaald, maar de winning van 16 miljard kuub is het laagste niveau sinds de vondst van Slochteren. Het leverde de schatkist wel 15,7 miljard euro op, veel meer dan het jaar daarvoor.

Of het Nederlandse gas 71 miljard euro waard zal blijven, is nog maar de vraag. Na een enorme prijsstijging in 2022 door de oorlog in Oekraïne is de gasprijs de laatste negen maanden juist weer flink in waarde gedaald. Na pieken boven de 200 euro bedraagt de gasprijs inmiddels zo’n 33 euro. De laatste weken schommelde de gasprijs weer enigszins na nieuwe onrust over levering van vloeibaar LNG-gas, maar deze prijsbewegingen zijn veel kleiner dan een jaar geleden.