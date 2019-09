Ook na Frans verbod op afschot wulp blijven er zorgen over jacht op in Nederland beschermde vogelsoorten

De wulp. Beeld Imageselect

De eventuele Franse jacht op de wulp, grutto en zomertortel is problematisch, omdat ze alle drie in Nederland op de rode lijst staan en in aantal afnemen. Volgens de laatste tellingen telt Nederland tussen de 31- en 38 duizend gruttobroedparen, 3.900 tot 4.800 wulpen en 1.200 tot 1.400 zomertortels. Die laatste is de enige trekduif die nog in Nederland voorkomt en voor de grutto is Nederland wereldwijd de belangrijkste broedlocatie. De wulp - met de fluitende roep ‘koer-líe - komt meer in andere landen voor, maar staat daar net als hier onder druk.

Desondanks en tegen een advies in van haar wetenschappelijke bureau over de jacht op kromgesnavelde strandloper - u weet wel, die van het ezelsbruggetje: ‘De wulp kijkt naar zijn gulp’ - besloot de Franse milieuminister Elizabeth Borne in juli niet tot een verbod. Het werd een quotum. Dat was beter dan de carte blanche die tot dan toe gold voor jagers, maar de Franse Vogelbescherming stapte naar de Raad van State. Die ging vorige week mee in de bezwaren en zette het quotum voor het aanstaande jachtseizoen op nul.

Voor de grutto werd het Franse mortuarium verlengd tot en met komend jachtseizoen, maar het stoort vogelbeschermers dat hierdoor ieder jaar de discussie opnieuw oplaait over onze nationale vogel. ‘Er moet gewoon een permanent verbod komen op de gruttojacht’, zegt Thijs Den Otter van de Nederlandse Vogelbescherming. ‘Voor alle hier beschermde vogels eigenlijk.’

Maar zo werkt het niet. Veel vogels genieten alleen nationale bescherming. En dat is lastig, want ze moeten op weg naar hun overwinteringsbestemming in het zuiden allemaal over de jaaggrage Fransozen. Door de Franse jachtlobby zat er tot dit jaar - toevalligerwijs in Nederland het jaar van de wulp - helemaal geen quotum op het afschieten van wulpen. Het quotum voor zomertortels – sinds medio jaren tachtig in Nederland met 90 procent afgenomen – werd ook aangevochten door het Franse Ligue pour la Protection de Oiseaux, maar de uitspraak van de bestuursrechter komt vermoedelijk niet voor de start van het Franse jachtseizoen, dat half september begint.