Ook na een jaar strafkamp heeft Navalny ‘geen seconde spijt’ van terugkeer naar Rusland

Navalny verscheen maandag per videoverbinding voor een rechtbank in Petoesjki, een stadje ten noordoosten van Moskou. Beeld AP

Navalny keerde 17 januari vorig jaar terug uit Berlijn, waar hij in een ziekenhuis was opgenomen na een poging van vermoedelijk de Russische geheime dienst hem te vergiftigen met het zenuwgas novitsjok. Al op de luchthaven Sjeremetevo werd hij gearresteerd omdat hij zich niet had gehouden aan een meldingsplicht onder een eerdere veroordeling. Die was overigens door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ongeldig verklaard.

‘Wat ik heb gedaan, daar heb ik geen seconde spijt van’, liet Navalny maandag op Instagram weten. ‘Ik heb de kant gekozen van diegenen die niet meer bang willen of kunnen zijn. Ik heb het gedaan... en zal het blijven doen’. Hij riep zijn aanhangers op ook niet bang te zijn. ‘Dit is ons land en we hebben geen ander land. Het enige waarvoor we bang moeten zijn, is dat we ons land overlaten aan een plunderende bende leugenaars, dieven en hypocrieten’.

Gevangeniskledij

Onder zijn uitdagende oproep stond een foto van hem in gevangeniskledij en zijn vrouw Joelia, die hem regelmatig bezoekt in het strafkamp IK-2 in Pokrov, waar hij nu al bijna een jaar vast zit.

Navalny verscheen maandag ook per videoverbinding voor een rechtbank in Petoesjki, een stadje ten noordoosten van Moskou, waar hij twee klachten had ingediend tegen de autoriteiten van het strafkamp. Een van zijn klachten werd afgewezen, de behandeling van de tweede is uitgesteld.

Navalny moet nog anderhalf jaar van zijn straf uitzitten, maar de autoriteiten zijn al bezig een nieuw proces tegen hem voor te bereiden. Ditmaal wegens het oprichten van een ‘extremistische organisatie’, zijn anti-corruptieorganisatie FBK, die inmiddels is ontbonden. Via de FBK deed Navalny allerlei pijnlijke onthullingen over de corruptie onder Poetin.

In het strafkamp is de oppositieleider te werk gesteld bij een brigade die uniformen naait, maar hij laat geen gelegenheid voorbij gaan om de autoriteiten te treiteren. Zo diende hij een klacht in over de beloning die hij daarvoor krijgt.

Navalny reageerde vorige week ook opgetogen op het bericht dat CNN en HBO een documentaire over hem hebben gemaakt met als ondertitel ‘Gif laat altijd een spoor achter'. ‘Ik heb twee nieuwtjes, eentje goed en eentje slecht’, meldde hij. ‘Eerst het slechte nieuws: in de gevangenisbibliotheek van IK-2 hebben ze geen abonnement op HBO. En het goede: de film is bijna klaar en u krijgt hem vast eerder te zien dan ik.’