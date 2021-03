Ook na een indrukwekkende vaccinatiecampagne haalt Netanyahu geen overtuigende overwinning

Een aanhanger van premier Benjamin Netanyahu. Beeld AP

Het lijkt hetzelfde liedje te worden als bij de vorige drie verkiezingen. Nu 90 procent van de stemmen zijn geteld, is de Likoedpartij van Netanyahu weliswaar de grootste, maar hij heeft niet genoeg zetels om een regering te kunnen vormen met de partijen waar hij altijd mee optrekt. Zelfs als hij de Yamina-partij van zijn uitdager Naftali Bennett over de streep kan trekken, die nog niet heeft willen zeggen of hij daartoe bereid is, heeft hij slechts 59 van de 120 zetels in het parlement.

Vooropgesteld: Netanyahu heeft het zeker niet slecht gedaan. Twee maanden geleden leken zijn twee belangrijkste uitdagers bij elkaar opgeteld meer zetels binnen te gaan slepen dan zijn Likoedpartij. Maar zij zakten steeds verder weg in de peilingen, en nu hebben zij samen nog niets eens de helft van de zetels gekregen die hij heeft behaald. Geen van hen zal dus kunnen zeggen dat ze Netanyahu als premier kunnen vervangen – wat voor beide uitdagers het belangrijkste doel van de verkiezingen was.

Maar het is een pyrrusoverwinning. Israël is de afgelopen twee jaar vier keer naar de stembus gegaan, en Netanyahu hoopte dit keer een duidelijk mandaat te krijgen. Er was tenslotte wel iets om hem voor te bedanken: dankzij het kordate handelen van de premier is Israël wereldkampioen vaccineren, en is het normale leven weer opgepakt – iets waar de rest van de wereld alleen nog maar van kan dromen. Daarbij heeft Netanyahu vrede gesloten met vier Arabische landen (de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan, en Marokko). Dat doet veel met Israëliërs, die zich altijd omringd weten door vijandige naties, en het levert ook nog eens interessante economische perspectieven op.

Maar geen van die prestaties werd in het stemhokje beloond, en Israël staat voor de vierde keer in twee jaar tijd aan het begin van een moeizame formatie. Netanyahu, en Israël, zijn terug bij af.