Ook na debat blijft CDA op ramkoers met andere coalitiepartijen over stikstofafspraken

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken (CDA) , Mark Rutte, premier (VVD), en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) tijdens een schorsing van het debat over de uitspraken van Hoekstra over het stikstofbeleid. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat vanwege de vele crises waar het land onder gebukt gaat de Kamer terug zou keren van reces lag bij veel Binnenhofbewoners in de lijn der verwachting, maar dat het om een debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het stikstofdossier zou gaan, hadden maar weinigen kunnen voorspellen.

Dinsdag debatteerde de Kamer over de uitlatingen van Hoekstra en de gevolgen voor de stabiliteit van de coalitie. De CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken legde afgelopen vrijdag in het AD een bom onder de stikstofafspraken uit het regeerakkoord. Een halvering van de uitstoot in 2030 is wat hem betreft niet langer heilig. Een stap van Hoekstra die binnen de coalitie met verbazing en ook ongenoegen is ontvangen.

Duidelijk is dat na het debat de lucht in de coalitie nog lang niet geklaard is. Ondanks de toegenomen spanningen deed de CDA-fractie geen enkele poging de woorden van Hoekstra af te zwakken. ‘Een noodzakelijk statement’, noemde CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma de uitlatingen. Ja, de stikstofuitstoot moet omlaag en de natuur moet hersteld worden, maar voor plekken waar de uitstoot in 2030 niet gehaald kunnen worden moet het kabinet soepeler kunnen zijn. Door ‘in sommige gebieden’ toe te staan dat de halvering ook in 2035 gehaald mag worden, verwacht Heerma dat de impasse kan worden doorbroken. Die boodschap hoopt het CDA ook van Remkes te horen wanneer hij klaar is met zijn gesprekken met de betrokken partijen.

Afspraken zijn helder

Daarmee lijkt het CDA op ramkoers met de VVD, D66 en ook de ChristenUnie. Fractievoorzitters Sophie Hermans (VVD), Jan Paternotte (D66) en Gert-Jan Segers (CU) herhaalden dat de afspraken uit het regeerakkoord overeind staan, bovendien hebben zij formeel geen verzoek gehad van het CDA om het regeerakkoord open te breken. De irritatie is er bij de VVD partijen niet minder om. ‘Ik heb met verbazing het interview gelezen’, aldus Hermans, die doorgaans bekendstaat om haar verbindende toon.

Paternotte maakte nog eens helder waarom aan de doelen niet getornd kan worden. Herstel van de natuur was voor zijn partij een van de redenen om voor een doorstart van de coalitie te kiezen. ‘We moeten die halvering in 2030 bereiken’, aldus Paternotte. Niet alleen omdat er grote wetenschappelijke consensus is over de stikstofproblemen, zoals bleek uit een brandbrief in Trouw, maar ook omdat anders de rechter strepen blijft zetten door bouwvergunningen die nodig zijn om de woningnood te lijf te gaan. ‘De afspraken zijn helder’, aldus de D66’er.

Hoewel Gert-Jan Segers (ChristenUnie) het jaartal ‘niet de crux’ vindt, staan ook voor zijn partij de afspraken nog steeds overeind. ‘Alle doelen staan overeind, tot we anders afspreken. Maar dat is niet mijn inzet.’

Dat het CDA niet van plan is gas terug te nemen, voorspelt volgens de oppositie weinig goeds. Juist nu het land vraagt om leiderschap om de vele crises (inflatie, koopkrachtval, energierekening, woningnood, asielchaos) het hoofd te bieden, zit ook de oppositie niet te wachten op een kabinetscrisis. En dat is wel waar het CDA volgens Jesse Klaver (GroenLinks) mee dreigt. Door ‘2030’ ter discussie te stellen en dat terug te willen zien in de bevindingen van Remkes, laat het CDA volgens Klaver ‘een zwaard van Damocles’ hangen boven het kabinet. ‘We kunnen geen kabinet gebruiken dat onderling ruzie maakt.’

Bekvechtend en schuimbekkend

Ook de PvdA maakt zich zorgen over de slagkracht van het kabinet in tijden van de vele crises. Om juist in deze tijden via de media de coalitie onder druk te zetten, getuigt volgens partijleider Attje Kuiken van weinig verantwoordelijkheidsbesef bij het CDA. ‘U gedraagt zich als oppositiepartij zonder verantwoordelijkheid. Maar het CDA bestuurt. Waarom kiest het CDA er voor via de krant over alle crises heen er nog een kabinetscrisis aan toe te voegen?’

Geert Wilders (PVV) is het daarmee eens. ‘Dit kabinet gaat bekvechtend en schuimbekkend over straat’, aldus Wilders. ‘U kunt geen land regeren als u elkaar niet vertrouwt.’

Met zichtbaar ongemak deed premier Mark Rutte een poging de Kamer te overtuigen dat het regeerakkoord nog steeds overeind staat en van een crisissfeer geen sprake is. ‘Alle leden van het kabinet hebben voldoende vertrouwen in elkaar.’ Hoekstra verzekerde de Kamer dat hij als minister de stikstofdoelen blijft onderschrijven, maar ook achter zijn uitspraken in het AD-interview blijft staan. Dat schuurt, zien zowel Rutte als Hoekstra.

Voor nu nemen Rutte en de coalitiepartijen hier genoegen mee in afwachting van de afronding van de gesprekken die Remkes voert. Wanneer de gesprekken zijn afgerond is niet bekend, al wordt rekening gehouden met een einddatum in september. Waar de coalitie precies op wacht is ook niet duidelijk. Rutte zei niet te weten of Remkes met een verslag of überhaupt een conclusie komt. Dat het kabinet tot die tijd niet met één mond spreekt, is volgens Kuiken (PvdA) juist een teken dat het coalitieakkoord níet overeindstaat.