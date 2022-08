Ook met weinig coronapatiënten komt inhaalzorg niet van de grond

Een lege operatiekamer in het Amphia-ziekenhuis van Breda. De inhaalslag die de zorg in de rustige zomermaanden zou hebben kunnen maken, blijft uit. Beeld ANP

De ‘werkvoorraad’, het aantal mensen dat nog wacht op een operatie of behandeling, is al maanden lang even groot – en veel groter dan in 2019, toen het woord pandemie nog vooral bekend was als een rampscenario in een Hollywoodfilm. De NZa had verwacht dat in de rustige zomermaanden de ziekenhuizen een inhaalslag zouden hebben gemaakt. ‘Maar deze bleef uit’ hoewel er weinig coronapatiënten waren, schrijft de autoriteit teleurgesteld. In februari bedroeg die werkvoorraad 130 duizend patiënten meer dan je op grond van de cijfers van de coronacrisis zou verwachten, sindsdien is deze dus niet of nauwelijks gedaald.

Volgens de NZa kunnen de wachtlijsten korter als zorgaanbieders en -verzekeraars nauwer samenwerken. Tussen regio’s kunnen de wachttijden nog weleens verschillen, en dat zou moeten betekenen dat patiënten eerder terechtkunnen in andere regio’s dan in hun vertrouwde ziekenhuis dichterbij. Patiënten die dat willen kunnen hun zorgverzekeraar bellen om zorgbemiddeling te vragen.

Landelijk is de gemiddelde wachttijd op een behandeling iets meer dan acht weken; uitschieter is Noord-Nederland waar de wachttijd zo’n 14 weken is, in Zuid-West-Nederland krap acht weken.

Ziekteverzuim

De NZa had gehoopt dat de ziekenhuizen in de zomermaanden de operatiecapaciteit niet zo stevig zouden afschalen als ze normaal gesproken doen. Omdat ook veel patiënten op vakantie zijn, is de reguliere zorgvraag in de zomer lager, waardoor er in theorie ruimte ontstaat voor de uitgestelde zorg. Maar in juli draaide slechts 41 procent van de ziekenhuizen op volle kracht als het om planbare zorg gaat.

Veel ziekenhuisbestuurders gaven al eerder aan dat het ondenkbaar was dat de zorgmedewerkers niet op vakantie zouden kunnen vanwege de inhaalzorg. Na twee intensieve coronajaren is voor veel verpleegkundigen een echte vakantie juist onontbeerlijk.

Maar er is ook een ander groot probleem: het hoge ziekteverzuim in de zorg. Normaal gesproken is juli de maand met een laag verzuim, sinds de coronapandemie zijn ook die zekerheden weggevallen. In juli kwam het verzuim zorgbreed, mede dankzij de zomergolf van de omikronvariant, op 7,89 procent uit, een stijging van 16,5 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Geen vervolgzorg

Daar hadden niet alleen de ziekenhuizen last van (die kwamen er met 6,7 procent nog relatief genadig vanaf), maar bijvoorbeeld ook de wijkverpleging met ruim 9 procent. Daardoor konden ziekenhuizen hun patiënten ook moeilijk naar huis sturen; als er thuis geen vervolgzorg mogelijk is, blijven patiënten in het ziekenhuis, en houden ze daar bedden bezet. De NZa gaat nu ook data verzamelen van de wachttijden in de wijkverpleging ‘om vroegtijdig knelpunten te kunnen herkennen’.

De uitgestelde zorg is een groot gezondheidsprobleem. Het RIVM berekende in juli dat er door de uitgestelde operaties zeker 320 duizend gezonde jaren verloren waren gegaan in Nederland. Eind 2021 waren er door de coronacrisis in Nederland bij elkaar 305 duizend operaties minder uitgevoerd dan zonder corona het geval zou zijn geweest – ofwel bijna eenzesde van het totaal.