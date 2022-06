Ook met Pinksteren lange rijen op Schiphol: ‘De volgende keer vliegen we wel vanaf Oostende’

Medewerkers controleren maandag de reispapieren op Schiphol. Reizigers mogen niet eerder dan vier uur van tevoren aanwezig zijn in de vertrekhal. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In aankomsthal 1 duwt een man langzaam een bagagekarretje voort. Zijn moeder steunt op zijn arm. Ze is moe, maar haar vlucht ging prima, zegt ze. ‘Vrij vertaald: ik ben doodmoe en het was een drama’, zegt haar zoon, die haar komt ophalen. De vlucht van zijn moeder uit Wenen van de avond ervoor werd geannuleerd. Maandagochtend bracht een vliegtuig van Austrian Airlines haar pas naar Amsterdam. ‘Tot overmaat van ramp stond er op Schiphol geen rolstoel voor haar klaar.’

De drukte op Schiphol duurde ook dit Pinksterweekend voort. De luchthaven kampt al weken met personeelstekorten, onder meer bij de beveiliging en de afhandelaars. Bovendien konden door de wind en werkzaamheden op de landingsbaan zaterdagavond veel minder vliegtuigen opstijgen en landen, waardoor reizigers op Schiphol vast kwamen te zitten en het nog drukker werd op de luchthaven.

Leeg terug naar Amsterdam

KLM besloot daarom 42 vluchten naar Amsterdam te annuleren. De toestellen vlogen leeg terug vanuit andere Europese steden. Daar werden vooral transferpassagiers de dupe van, maar ook Nederlandse vakantiegangers die naar huis wilden vliegen. Zondagavond maakte KLM bekend dat alle gestrande reizigers op hun bestemming aangekomen zijn of dat een nieuwe vlucht voor ze is geboekt. De luchtvaartmaatschappij belooft de gedupeerden om de extra gemaakte kosten binnen zeven dagen terug te betalen.

Om de toestroom van reizigers binnen de perken te houden, roept Schiphol passagiers sinds dit weekend op niet te vroeg naar de luchthaven te komen. ‘Vertrekt uw vlucht niet binnen vier uur? Wacht dan op Schiphol Plaza’, roept een kalme mannenstem om de zoveel tijd om. Om het wachten te verlichten deelt Luna Hali (20) namens Schiphol stroopwafels en chocoladerepen uit aan de wachtende passagiers in de vertrekhal. Een dankbare baan, zegt ze, terwijl ze op een Snickers kauwt. ‘Iedereen krijgt, ondanks de lange rijen, een glimlach op het gezicht als je hun iets te snacken aanbiedt.’

Maandagochtend is het volgens een woordvoerder van Schiphol ‘druk maar behapbaar’ op het vliegveld. Toch reikt de rij voor de douane bij vlagen tot ver buiten het vliegveld. Op een bankje in de aankomsthal zit Ronja Langhout (27). Bij de incheckbalie kreeg zij maandagochtend om 5 uur te horen dat ze haar vlucht om 8 uur niet meer zou halen. Stressvol, want de haarstylist en make-upartist heeft een grote klus voor Ralph Lauren in Edinburgh. In paniek belde ze haar moeder, die erin slaagde een van de laatste stoelen te boeken in een vliegtuig dat om 7 uur ’s avonds vertrekt, net op tijd voor de klus. ‘Voor mijn volgende vlucht zorg ik dat ik vier uur van tevoren bij de incheckbalie sta. Geen minuut later.’

Ook Ria van Dijk zit teleurgesteld op een bankje. Voor haar 80ste verjaardag zou ze haar drie dochters meenemen naar Kreta, waar ze met haar inmiddels overleden man graag kwam. Ze stonden al halverwege de rij voor de beveiliging toen ze een mail kregen dat hun Transavia-vlucht was geannuleerd wegens personeelsgebrek.

‘Mijn moeder heeft er niet van geslapen’

Kim van Avermaete en haar ouders wachten ongeduldig tot het 10 uur is en ze zich naar de incheckbalie mogen begeven voor hun KLM-vlucht naar Zagreb. Elke paar minuten kijkt ze op haar telefoon of het al zover is. Toen Van Avermaete hoorde over de chaos op Schiphol, keek ze meteen of ze de vlucht kon omboeken. Alleen vanaf Schiphol gingen er nog vluchten naar Kroatië. ‘Er zat niks anders op dan vroeg te komen, genoeg water mee te nemen en extra kadetjes te smeren’, zegt ze. ‘Maar mijn moeder heeft er niet van geslapen.’ Voortaan mijdt de familie uit Zeeland Schiphol. ‘Als we in september naar Venetië gaan, vliegen we wel vanaf Oostende, Brussel of Antwerpen,’ zegt Kims vader Egbert.

Vroeg in de middag is de wachttijd voor de douane geslonken tot twee uur, mogelijk mede doordat veel treinen Schiphol niet bereiken door een seinstoring en een aanrijding. Het echtpaar Schreuder, dat op een bankje goedkeurend naar de snel vorderende rij zit te kijken, heeft alle vertrouwen dat ze hun vlucht naar Lissabon halen. Ze vliegen met de Portugese vliegmaatschappij Tap. ‘Gelukkig niet met KLM, want daar is het een zooitje.’

Ook de 80-jarige Ria van Dijk en haar dochters hebben er weer vertrouwen in. Ze heeft alles in Griekenland afgezegd en een lastminutereis naar Mallorca geboekt. ‘Jammer van Kreta,’ zegt ze, ‘maar ook wel weer avontuurlijk.’