Ook met een nieuw sanctiepakket ligt de bazooka van de EU nog niet op tafel: een olie-en gasboycot

De beelden van de geëxecuteerde Oekraïners in Boetsja hebben de discussie over nieuwe economische strafmaatregelen tegen president Poetin en zijn regime in een stroomversnelling gebracht. Het aanvankelijke idee voor het vijfde pakket – mazen dichten en naleving versterken van de eerdere pakketten – ging dinsdag overboord. De Europese Commissie kwam met maatregelen die ‘nog dieper in de Russische economie snijden’, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen bij de aankondiging ervan.

Bij elkaar opgeteld schaden de nieuwe sancties de Russische economie voor tientallen miljarden euro’s per jaar. Maar de bazooka van honderden miljarden euro’s - een verbod op de import van gas en olie uit Rusland - ligt niet op tafel. De weerstand bij sommige lidstaten is nog te groot. Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije vrezen voor hun economieën, afhankelijk als ze zijn van Russische fossiele energie. De Hongaarse premier Orbán voelt zich met een nieuwe verkiezingszege op zak sterker dan ooit om zijn pro-Poetin-houding uit te dragen. En een Europees sanctiepakket vergt unanimiteit, dat blijft een oefening in evenwichtskunst.

Steenkool

Het meest opvallende in het nieuwe sanctiepakket is de boycot van Russische steenkool. Bij elkaar goed voor 4 miljard euro aan inkomsten voor Moskou per jaar, bijna de helft van de Europese kolenimport komt uit Rusland.

Verder neemt de Commissie vier nieuwe Russische banken op de korrel, waaronder de VTB-bank, de tweede van Rusland. De vier banken vertegenwoordigen 23 procent van de Russische banksector. Russische schepen zijn niet langer welkom in Europese havens en Russische en Belarussische vrachtwagens niet meer op Europese wegen.

Tot slot komen er extra beperkingen voor de export van hoogtechnologische producten naar Rusland (quantumcomputers, chips; waarde 10 miljard euro), nieuwe importverboden voor Russische goederen (drank, kaviaar, hout, cement: waarde 5,5 miljard euro) en kunnen Russische bedrijven niet meer meedingen bij Europese openbare aanbestedingen. Ook worden er tientallen Russen aan de de Europese zwarte lijst toegevoegd van mensen die hier niet meer mogen komen en wiens financiële tegoeden worden bevroren. Verschillende leden van de Russische EU-ambassade in Brussel moeten vertrekken.

Bloedgeld

Von der Leyen nam ook alvast een voorschot op het zesde sanctiepakket: een importverbod voor Russische olie, nu nog goed voor ruim een kwart van de Europese olie-import. Polen, de Baltische staten en natuurlijk Oekraïne vragen al weken om het indammen van de stroom ‘bloedgeld’, de energie-inkomsten waarmee president Poetin zijn leger bekostigt. De Commissie onderzoekt of het mogelijk is in elk geval die inkomsten op een geblokkeerde rekening te storten, waartoe Moskou pas toegang krijgt als er een eind komt aan de invasie en het geweld in Oekraïne. Een boycot van Russisch gas (ruim eenderde van de Europese gasimport komt uit Rusland) werd niet door Von der Leyen genoemd.

De eerste reacties dinsdag op het Commissievoorstel tonen dat het zeker niet kansloos is. Er zijn vragen over de uitvoerbaarheid, bijvoorbeeld over de controle op de vlag en lading van schepen. Maar Duitsland zei dinsdag een geleidelijke afbouw van de Russische import van kolen te kunnen steunen. Frankrijk bepleitte eerder al een afscheid van Russische energie. De ongewisse factor is Orbán. De Hongaarse premier laat zich zelden in zijn kaarten kijken en kreeg dinsdag te horen dat de Commissie overweegt EU-subsidies voor zijn land te bevriezen omdat de rechtsstaat systematisch ondermijnd wordt.

Peuter Alan

De druk om ook de olie- en gasimport uit Rusland te boycotten groeit met de dag. De beelden van Boetsja, met de lichamen van honderden neergeschoten burgers op straat, sommigen naast hun auto of fiets, lijken hetzelfde effect te hebben als de foto van de verdronken Syrische peuter Alan in 2015 op Turkse vloedlijn van Bodrum: daarna werd alles uit de kast getrokken om de vluchtelingenstroom te stoppen.

De EU hanteerde tot nog toe twee uitgangspunten voor sancties. Ten eerste moeten ze lang vol te houden zijn, deze oorlog is niet binnen enkele maanden voorbij en de sancties tegen Poetin helemaal niet. Daarover is iedereen het eens. Het tweede uitgangspunt was dat de strafmaatregelen Rusland meer schade berokkenen dan de EU, anders verzwakt de EU zichzelf. De dode lichamen op straat, de verhalen over verkrachtingen, mishandeling en plundering door Russische troepen, maken dat economische argument steeds moeilijker houdbaar. Deze week nog bezoeken Von der Leyen en EU-buitenlandchef Borrell Kyiv.