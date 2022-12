Ook met een koude week achter de rug is het Nederlands gasverbruik nog steeds lager dan gemiddeld

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Gasverbruik in afgelopen koude week omhoog, maar nog steeds lager dan gemiddeld

Door de lage temperaturen afgelopen week is het gasverbruik in Nederland snel gestegen. Tussen 28 november en 5 december verbruikten Nederlandse huishoudens, industrieën en elektriciteitscentrales gemiddeld 1.280 gigawattuur per dag. De week ervoor was dat nog 922 gigawattuur per dag.

Toch wordt er nog steeds bespaard op gas. Het verbruik van afgelopen week ligt een stuk lager dan de jaren ervoor: er werd die week gemiddeld 12 procent minder verbruikt dan in de drie jaar ervoor.

Het gasverbruik ligt al bijna het hele jaar al onder het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Oktober en november waren vergeleken met eerdere jaren ook relatief mild. Op 10 november lag het Nederlandse gasverbruik rond de 650 gigawattuur per dag, bijna de helft van het gemiddelde van de drie jaar ervoor (1.180 gigawattuur per dag).

Constante aanvoer lng blijft uit

De extra aanvoer van vloeibaar gas (lng) in Nederland verloopt nog schokkerig. Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de in september geopende drijvende terminal in de Eemshaven is de maximale aanvoercapaciteit nog niet gehaald. De dagelijkse aanvoer van vloeibaar gas ligt gemiddeld twee keer zo hoog als de drie jaar ervoor. Begin december werd gemiddeld 500 gigawattuur lng geïmporteerd in Nederland, tussen 2019 en 2021 ging het om een dagelijks gemiddelde van 250 gigawattuur. In de loop van januari wordt verwacht dat de aanvoer verder zal stijgen naar de maximale capaciteit.

Gasopslag loopt minder snel leeg dan eerdere jaren

De gasopslagen in de Europese Unie (EU) zijn nog goed vol: de gemiddelde vulgraad is op 4 december 91 procent. De vulgraad is ongeveer gelijk aan 2019, maar ligt een stuk hoger dan in 2020 en 2021. Vorig jaar waren de opslagen in de EU rond deze tijd voor gemiddeld 65 procent gevuld, in 2020 was dit 85 procent.

Vanwege het koudere weer lopen de Europese opslagen sinds 13 november langzaam leeg. Dat moment komt iets later dan gewoonlijk. In de afgelopen drie jaar nam de gemiddelde vulgraad van de gasopslagen in de EU vanaf eind of midden oktober al af. Het ging de afgelopen drie weken ook minder hard. Tussen 13 november en 4 december daalde de vulgraad van 96 naar 91 procent. De afgelopen twee jaar liep de gemiddelde vulling van de gasopslagen in dezelfde periode veel sneller terug: van 73 naar 65 procent in 2021 en van 93 naar 85 procent in 2020. In vergelijking met 2019 lopen de opslagen ongeveer even hard leeg.