Ook met de derde coronaprik begint Nederland veel later dan de buren

De Britse premier Boris Johnson kijkt toe terwijl een verpleegster een boostervaccin toedient in Hexham General Hospital. Beeld Peter Summers / Getty

Vaccinatieongelijkheid groeit verder door boosterprikken in rijke landen

Rijke landen hebben de laatste drie maanden meer boosterprikken toegediend, dan de minst welvarende landen in totaal hebben kunnen vaccineren over het gehele afgelopen jaar. De kloof van vaccinatieongelijkheid groeit daarmee alsmaar verder. Deze week bestond een kwart van de wereldwijd toegediende prikken uit een extra dosis vaccin voor personen die eerder volledig gevaccineerd waren, blijkt uit cijfers van Our World in Data. De hoge-inkomenslanden, een indeling van de Wereldbank op basis van onder meer het bruto nationaal inkomen, hebben al 5,4 procent van de bevolking voorzien van een extra prik. Hieronder vallen bijvoorbeeld de EU-lidstaten, Japan en de Verenigde Staten. In de 24 armste landen, waar bijvoorbeeld Ethiopië en Afghanistan onder vallen, kreeg slechts 4,1 procent minstens één dosis coronavaccin. De landen met de laagste inkomens zijn veelal afhankelijk van donaties en het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal zijn er via het programma 360 miljoen doses geleverd aan 30 landen.

Nederland blijft achter bij het toedienen van boosterprikken

Omliggende Europese landen zijn veel voortvarender dan Nederland met het toedienen van een boosterprik. Nederland liet tot dusver alleen personen met een ernstige afweerstoornis in aanmerking komen voor een extra prik bovenop de volledige inenting, en begint pas in december met het extra vaccineren van ouderen. In het Verenigd Koninkrijk kreeg al bijna 15 procent van de totale bevolking een extra dosis, in Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk ligt dit percentage tussen de 3 en 6. Nederland heeft volgens de laatste cijfers slechts 62 duizend prikken gezet, omgerekend is dat 0,3 procent van de bevolking. In december krijgen Nederlandse 80-plussers een uitnodiging voor een extra prik.