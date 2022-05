Ook lange rijen in Ierland, Engeland en Duitsland: wat doen Europese luchthavens tegen de drukte?

Lange wachtrijen op Gatwick, een van de vliegvelden van Londen. Beeld ANP / EPA

‘Ik was er om 6.15 uur, stond vier uur in de rij voor de beveiliging, miste mijn vlucht, om vervolgens te horen dat ik terug moest om een nieuwe vlucht te boeken en opnieuw in de rij moest gaan staan.’ Na nog eens vier uur wachten voor de ticketbalie bleek dat er voor de onfortuinlijke vrouw geen plek meer vrij was. ‘Ik kreeg een vlucht aangeboden die een dag later vertrok.’

De vrouw in kwestie stond niet op Schiphol, waar een nijpend tekort aan beveiligers en bagage-afhandelaars de afgelopen weken het geduld van vertrekkende reizigers danig op de proef stelde. Haar verhaal, opgetekend door The Irish Times, speelt zich af op een andere Europese luchthaven: Dublin Airport.

Net als de Amsterdamse luchthaven kampt het vliegveld in de Ierse hoofdstad met personeelstekorten. Tot hun frustratie misten afgelopen zondag ruim duizend reizigers hun vlucht, omdat zij waren gestrand in lange wachtrijen. In een Twitter-video is te zien dat de problemen vrijdag al speelden: een reiziger die zijn vlucht naar Marseille probeert te halen, moet buiten de terminal in de rij aansluiten. Boze vliegmaatschappijen riepen, net als de Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR, op om het leger in te zetten.

Ook op verschillende Duitse en Britse luchthavens omschreven reizigers de wachttijden de afgelopen dagen als ‘hels’ en ‘afschuwelijk’. In Manchester, Düsseldorf en Keulen-Bonn misten reizigers hun vlucht door een gebrek aan personeel bij de veiligheidsdiensten en grondpersoneel.

Reisorganisatie TUI heeft tot eind juni bijna tweehonderd vluchten van en naar Manchester geannuleerd. Eerder nam luchtvaartmaatschappij EasyJet een soortgelijke maatregel. De verwachting is dat het de komende dagen erg druk blijft op Britse luchthavens. De Britse koningin viert een jubileum en veel Engelse scholieren hebben vakantie. Komend weekend is voor de meeste Britten een lang weekend.

In de Verenigde Staten moesten het afgelopen weekend duizenden vluchten geannuleerd worden door slechte weersomstandigheden én een gebrek aan piloten. Tijdens de coronacrisis gingen veel oudere piloten met vervroegd pensioen, terwijl hun vervangers, piloten in opleiding, studievertraging opliepen door de restricties.

Lessen uit Frankfurt: versoepel de slotregels

Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland is de chaos op luchthavens een kwestie die landsbestuurders bezighoudt. Zo riep de Ierse regering maandag de Dublin Airport Authority (DAA), de exploitant van het vliegveld, op het matje. ‘We hebben onszelf en ons land teleurgesteld zondag’, liet een woordvoerder van DAA weten. Het bedrijf belooft de gedupeerde passagiers te compenseren en komt dinsdag met concrete verbeterplannen.

Wellicht kunnen de steden lering trekken uit de ervaringen van Frankfurt, waar de luchthaven in aanloop naar het einde van de bij de coronacrisis behorende reisrestricties vorig najaar al besloot om de zogenoemde ‘slotregels’ te versoepelen. Die slotregels schrijven voor welke luchtvaartmaatschappij waar en wanneer mag opstijgen en landen.

Aanvankelijk moest een maatschappij die geen gebruikmaakt van een toegewezen slot, die plek opgeven. Maar als er minder strenge consequenties tegenover staat, bedacht Frankfurt Airport, zullen luchtvaartmaatschappijen eerder bereid zijn om vluchten te schrappen – met minder drukte op de luchthaven tot gevolg.

Dat plan lijkt in Frankfurt goed te hebben uitgepakt. Dankzij het aanpassen van de slotregels kon de Duitse luchthaven snel ingrijpen bij de eerste piek rond het Paasweekend, laat een woordvoerder weten. ‘Er waren nog steeds wachtrijen, maar de maatregelen hebben zeker erger voorkomen.’ Ook op London Heathrow, de drukste luchthaven ter wereld, nam onlangs aantal vluchten tijdelijk met zo’n 15 procent af dankzij een aanpassing van de slotregels.

Geen garantie voor succes, personeelstekort blijft een probleem

De Nederlandse slotcoördinator ACNL besloot vorige week het voorbeeld van Frankfurt en Londen te volgen. In overleg met Schiphol zijn de slotregels tot het eind van deze zomer versoepeld. Of dat het gewenste effect gaat hebben, hangt volgens de slotcoördinator af van de luchtvaartmaatschappijen. Zij moeten ook daadwerkelijk vluchten gaan schrappen om de balans tussen het aantal passagiers en de capaciteit op Schiphol te herstellen, aldus een woordvoerder.

Luchtvaartdeskundige Floris de Haan, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zei eerder tegen de Volkskrant twijfels te hebben over deze oplossing. ‘De luchtvaartmaatschappijen zullen hun vluchten niet zomaar opgeven. Voor de zomer is ook een groot deel van de vluchtcapaciteit al geboekt, waardoor annuleringen veel problemen zouden opleveren voor de maatschappijen en hun passagiers.’

Ook Frankfurt is nog niet zeker van een zorgeloze zomer. De luchthaven kampt nog steeds met personeelstekorten en kan langere wachttijden niet uitsluiten, zegt de woordvoerder. ‘We zijn hard op zoek naar meer grondpersoneel en hebben extra opleidingsplekken en trainingen gecreëerd.’ Ook zijn er bonussen voor werknemers die buiten de reguliere werktijden zijn ingeroosterd.

Het werven van nieuw personeel wordt vaak belemmerd door strenge regelgeving, waarschuwde directeur-generaal Willie Walsh van de International Air Transport Association dinsdag. Zo duurt het volgens hem tot wel drie maanden voor nieuwe werknemers in het Verenigd Koninkrijk over de juiste veiligheidspapieren beschikken. ‘Ze blijven niet hangen’, aldus Walsh. ‘Ze gaan ergens anders een baan zoeken.’

Misschien koesteren de Europese luchthavens nog een stiekeme hoop dat de personeelsproblemen door alle publieke aandacht ervoor vanzelf oplossen. Een woordvoerder van de exploitant van Dublin Airport zei dinsdag tegen de Ierse publieke omroep dat er inmiddels al vijfduizend sollicitaties binnengekomen zijn.