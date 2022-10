Ook laatste verwijten aan Haga Lyceum van tafel: geen wanbeheer of zelfverrijking

Leerlingen van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum aan het begin van de schoolweek. Beeld ANP

De Amsterdamse middelbare school kwam in 2019 landelijk in het nieuws nadat de veiligheidsdienst AIVD had gewaarschuwd dat salafisten invloed op het onderwijs hadden. Daarvoor was al geen bewijs en nu de Raad van State ook een streep zet door de laatste verwijten van het ministerie van Onderwijs, overweegt de school een schadeprocedure in te stellen. ‘Maar misschien moeten we daarover eerst maar eens aan tafel met het ministerie’, zegt advocaat Wouter Pors.

De AIVD waarschuwde ruim drie jaar geleden dat ‘richtinggevende personen’ op de school onder invloed zouden staan van ‘salafistische aanjagers’. Daarop besloot de Onderwijsinspectie een positief conceptrapport over de school in te trekken en er volgde een uitgebreid nieuw onderzoek. Bewijzen dat er sprake zou zijn van salafistische invloeden of anti-democratisch onderwijs vond de inspectie niet. Maar er was wel veel kritiek op de financiën, het bestuur en de contacten met mensen met extreme gedachten.

Ondeugdelijk

Voor toenmalige minister van Onderwijs Arie Slob was dat reden om in een zogenoemde ‘aanwijzing’ het vertrek van het bestuur van de school te eisen. Maar van die aanwijzing bleef weinig over. Eerst concludeerde de toezichthouder op de AIVD dat het ambtsbericht van de geheime dienst ondeugdelijk was. Vervolgens zei de Amsterdamse bestuursrechter dat er weliswaar sprake was van wanbeheer en zelfverrijking, maar dat de aanwijzing van Slob niet in verhouding stond tot de geconstateerde fouten.

Nu zegt de Raad van State dus dat er ook van zelfverrijking en wanbeheer geen sprake was, al zijn er zaken die niet volgens de regels verliepen. Zo kreeg directeur-bestuurder Soner Atasoy een bedrag van 24 duizend euro betaald voor werkzaamheden die hij had verricht om de school op te richten. Ook declareerde hij overuren waardoor zijn salaris boven de Wet Normering Topinkomens uitkwam.

Maar de hoogste bestuursrechter nuanceert die fouten woensdag. Zo had een accountant van de school zelf al vastgesteld dat het betalen van overuren tegen de regels was, waarop Atasoy het geld terugstortte. Bovendien had Atasoy wel recht op die 24 duizend euro, maar hij had daarvoor apart geld moeten aanvragen bij het ministerie.

Nul komma nul

Atasoy is blij noch opgelucht met de uitspraak van woensdag. Sterker: hij spreekt van ‘een nietige uitspraak’ van de Raad van State, omdat de zaak is gevoerd door het huidige bestuur van de school, dat volgens hem onbevoegd is. Daarover loopt momenteel nog een civiele zaak, die Atasoy heeft aangespannen tegen het bestuur van de school. ‘Er had al lang een uitspraak moeten zijn’, zegt hij.

Inhoudelijk constateert Atasoy dat er met de uitspraak van de Raad van State ‘nul komma nul’ overblijft van alle beschuldigingen aan zijn adres. En dat verbaast hem niets. ‘Ik heb geen eurocent onjuist besteed, geen eurocent gestolen. Er kon geen andere conclusie zijn, want ik heb alle bonnetjes ingeleverd.’ Daar schiet hij zelf overigens weinig mee op, zegt hij. ‘Mijn school is kapotgemaakt, de school waarvoor ik mijn hele leven heb gegeven. Hoe gaan ze mij die tijd teruggeven?’

Met het Cornelius Haga Lyceum gaat het intussen belabberd. In een nieuw rapport concludeerde de Onderwijsinspectie in februari dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is.