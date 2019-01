Ook laatste man onder het puin vandaan gehaald na instorten Haags pand

De voorgevel van een woning in Den Haag is zondagmiddag volledig ingestort na een explosie. De massaal uitgerukte hulpdiensten slaagden er kort na middernacht in om een 28-jarige man onder het puin vandaan te halen. Hij is aanspreekbaar. Ook drie andere slachtoffers konden worden gered.

In totaal zijn er negen gewonden gevallen, van wie er zeven naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving zijn gebracht. Het is onbekend hoe ernstig zij er aan toe zijn. De ontploffing deed zich voor in een portiekwoning van drie etages in de Jan van der Heijdenstraat, in de Haagse wijk Laak. Een woordvoerder van de brandweer die ter plekke is, vermoedt dat de explosie het gevolg is van een gaslek. Omwonenden zeggen dat ze gas hebben geroken. De gasleidingen in de directe omgeving zijn afgesloten.

De zoektocht naar slachtoffers werd bemoeilijkt omdat ook de naastgelegen woningen instabiel waren geworden. Ooggetuigen spreken van een enorme ravage. Complete vloeren en kozijnen zijn naar beneden gekomen. Gordijnen hangen te wapperen in de openlucht. Enkele auto’s die voor het pand geparkeerd stonden, zitten onder de brokstukken.

De hele voorgevel van het pand ligt eraf. Beeld ANP

Ook de aangrenzende panden zijn afgezet en lijken flink beschadigd. Een van de bakstenen gevels helt vervaarlijk naar voren. De bewoners zijn geëvacueerd. De omgeving van de woning, tot ver in de tegenoverliggende Drebbelstraat, is bezaaid met glasscherven. De Haagse burgemeester Pauline Krikke spreekt in een eerste reactie van een ‘klap’ die ‘enorm’ is.