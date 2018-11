Ook laatste groep gedupeerden VMBO Maastricht rondt eindexamens af – op één na

Minister Slob van Onderwijs ontvangt op zijn kamer eindexamenleerlingen van het VMBO Maastricht, 26 juni 2018. Beeld ANP

Daarmee is het hersteltraject voor de gedupeerde examenleerlingen zo goed als afgerond. ‘We zijn erin geslaagd om de schade voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken’, zegt woordvoerder Paul ’t Lam van de school. ‘Dat is – na alle excuses die we al gemaakt hebben over alles wat er gebeurd is – in elk geval goed gegaan.’

Eind juni kregen 354 leerlingen van de school te horen dat ze geen diploma zouden krijgen omdat ze de schoolexamens niet volledig hadden afgerond. Deelname aan het centraal examen is dan wettelijk niet toegestaan. Veel leerlingen dachten dat ze het hele jaar moesten overdoen.

Na grondig onderzoek van de Onderwijsinspectie en het ministerie, waarvan de Volkskrant donderdag een reconstructie publiceert, besloot minister Arie Slob (Onderwijs) dat er een uitweg was. Hij bood leerlingen de kans alsnog het schoolexamen te voltooien. 320 van hen grepen die. Op die ene leerling na zijn zij nu allemaal geslaagd.

Inmiddels ligt ook de nieuwe lichting examenkandidaten grotendeels op schema, stelt woordvoerder ‘t Lam. Ook bij hen zaten er hiaten in het pta, het programma van toetsing en afsluiting. Dat pta is nu aangepast. Ongeveer eenderde van de leerlingen moest een of meerdere hersteltoetsen doen. ‘De meesten zijn nu weer bij.’

Verbeteringen

Daarnaast is de school bezig met structurele verbeteringen, zegt ‘t Lam. Er zijn meer docenten aangesteld en de dagcoördinator is terug, een docent die leerlingen opvangt die uit de les gestuurd worden. ‘De lesuitval is significant lager geworden’, aldus de woordvoerder. Ook doet de school pogingen het ziekteverzuim omlaag te brengen.

Een moeder van een leerling uit de nieuwe lichting examenkandidaten, die niet met haar naam in de krant wil, plaatst daar kanttekeningen bij. ‘Een vervangende docent zei dat de leerlingen maar filmpjes moesten gaan kijken in de les. Dan telt het niet als lesuitval. Zo bedonderen ze de boel.’

‘Absolute onzin’, stelt ‘t Lam. ‘De vervangende docenten krijgen de opdracht om de leerlingen relevante dingen te laten doen. Ze laten het programma zo goed mogelijk doorlopen.’

De woordvoerder hekelt de negatieve berichtgeving over de school. ‘Er heerst een sfeer waarin mensen maar blijven roepen wat er allemaal fout gaat. Daardoor ontstaat het beeld dat het nog steeds een chaos is op school. Dat is gewoon niet waar.’