Ook India wil van vuile diesels af: overheidscommissie pleit voor dieselban in grote steden vanaf 2027

Het centrum van Mumbai in India. Beeld Getty Images

Diesel was lange tijd populair in India: tien jaar geleden waren bijna zes op de tien auto’s een diesel. De brandstof was in trek vanwege de prijs, die dankzij subsidies flink lager was.

Maar diesel kent ook nadelen. Met name oudere auto’s stoten veel schadelijke stoffen uit, waaronder stikstofoxiden en roet.

Dieselban in grote steden

Nadat de Indiase overheid de subsidies had verlaagd, is het prijsverschil met benzine nu kleiner en kiezen Indiase automobilisten vaker voor auto’s op benzine of aardgas. Ook hybride en volledig elektrische modellen winnen aan populariteit. Doordat de emissie-eisen voor nieuwe diesels ook een stuk strenger zijn geworden, zijn deze auto’s duurder geworden in vergelijking met benzinemodellen. Het gevolg: nog maar 17 procent van de auto’s heeft nog een dieselmotor.

Nu is het tijd de afbouw te versnellen, constateert de Indiase overheidscommissie, vooral waar de uitstoot de meeste schade aanricht: op plaatsen waar veel mensen wonen. Daarom moet over een kleine vier jaar een dieselban gelden in steden met meer dan een miljoen inwoners, is het voorstel, dat overigens nog niet is aangenomen door de overheid.

Olie uit Rusland importeren

Hoewel India het gebruik van elektrische voertuigen stimuleert, loopt het land achter bij bijvoorbeeld China, dat zich heeft ontwikkeld tot wereldmarktleider op het gebied van e-auto’s. India wil daarom ook elektrificatie op andere gebieden stimuleren, zoals de overstap naar elektrisch koken. Verder moet de verduurzaming van de elektriciteitsproductie helpen het land minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en de lucht schoner maken.

India is sinds de westerse sancties op Russische olie sinds kort overigens een belangrijke importeur van olie uit Rusland. Die kan het land tegen flinke kortingen inkopen. Indiase raffinaderijen produceren vervolgens onder meer diesel uit de Russische aanvoer, die richting Europa wordt verscheept.