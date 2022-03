Ook in oorlogstijd campagne voeren, zij het meer ingetogen: veel zorgen over energierekening

In Zutphen wordt door de PvdA geflyerd tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De tranen die over de wangen van Ida Kooke (62) stromen, komen door de wind die dinsdagochtend over de parkeerplaats in het Zutphense Waterkwartier waait. Maar ze zouden net zo goed haar gemoed kunnen weerspiegelen. ‘De situatie in Oekraïne drukt mijn stemming zeer’, zegt de vrouw die voor de uitgang van de Aldi zojuist een verkiezingsflyer kreeg van campagneleden van de PvdA. ‘Mijn hart bloedt voor alle Oekraïners.’

De gemeenteraadsverkiezingen beginnen maandag, maar met oorlog aan de rand van Europa lijken het nieuwe onderkomen voor de bibliotheek of een discussie over afvalbakken ineens futiliteiten. Wat merken campagnevoerders hiervan, en hoe gaan ze ermee om in hun gesprekken op straat?

Op in ieder geval één thema is het grote geopolitieke spel het kleine domein van de regionale politiek binnengeslopen. Wat gaan partijen doen aan de gasrekening die door de oorlog alleen maar verder stijgt, willen veel bewoners weten. ‘Het levert aangrijpende verhalen op’, zegt Arne Bouma van de PvdA bij de ingang van de supermarkt. ‘Ik sprak net een oudere man, die met pijn en moeite zijn kachel toch maar op 16 graden zet, zodat zijn vrouw ’s ochtends niet nog een extra trui aan hoeft.’

Energiecoaches

Met zorgen over de energierekening treden campaigners geregeld op als halve energiecoaches. ‘Bij het loket van Zutphen Energie kunt u hulp krijgen bij een subsidieaanvraag’, krijgt mevrouw Kooke ongevraagd geadviseerd, als ze laat vallen dat ze zich sinds de oorlog in Oekraïne verdiept in de aanschaf van een warmtepomp. Want behalve dat ze begaan is met Oekraïners, maakt ze zich ook grote zorgen over de gevolgen van de oorlog voor haar eigen situatie.

Het is de vraag of gemeentelijke politici op dit punt veel meer te bieden hebben dan wat advies. ‘Gemeenten hebben maar heel beperkte middelen om iets te doen aan de gasproblematiek’, zegt hoogleraar regionaal bestuur Marcel Boogers van Universiteit Twente. CDA-lijsttrekker in Zutphen Mark Purperhart denkt er net zo over. ‘Voor de energietransitie kunnen wij weinig betekenen’, zegt hij. ‘Dat is aan de landelijke politiek, en ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit goed zullen doen.’

Bouma van de PvdA denkt daar heel anders over. ‘Wij kunnen subsidiemogelijkheden uitbreiden of wooncorporaties aansporen om sociale huurwoningen versneld te isoleren.’ Bij de GroenLinks-verkiezingswinkel in de binnenstad redeneren ze net zo. ‘Lokaal kun je besluiten om zonneparken op landbouwgrond toe te staan’, noemt GroenLinks-kandidaat Joram van Donk als langetermijnoplossing om onder duur en Russisch gas uit te komen. In de afgelopen vier jaar is het ze op het stadhuis in Zutphen, met GroenLinks als grootste partij, overigens nog niet gelukt het contract op te zeggen dat meerdere gemeenten gezamenlijk afsloten met Gazprom.

In gesprek

De oorlog leidt bij GroenLinks, mede op verzoek van het landelijke partijbureau, tot een ingetogener campagne dan anders. ‘We roepen niet: stem op ons, want dat is het beste voor Oekraïne en uw energierekening’, zegt Van Donk, die met zijn team na de inval door Rusland blauw-gele kaarsen uitdeelde bij hun flyers.

‘We merken dat de onzekerheid van deze tijd ertoe leidt dat mensen vooral in gesprek willen’, zegt Van Donk. ‘Met de een gaat het over de vrijheid waarin wij leven, terwijl het met een ander wél gaat over de bibliotheek of de spoedeisende hulp die mogelijk uit het ziekenhuis in Zutphen verdwijnt.’

Over die lokale kwesties zou het veel meer moeten gaan, vindt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘De oorlog in Oekraïne zou geen invloed moeten hebben op deze verkiezingen’, zegt hij. ‘Het enige waar je het als lokale partij in dat verband over moet hebben is: dit willen wij doen aan opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente.’

Ruimte voor lokale thema's

Het is een terugkerende ergernis bij De Vries, die zich mateloos stoort aan gemeenteraadsverkiezingen die – met dank aan landelijke politici – doorgaans worden gedomineerd door landelijke en internationale thema’s. ‘Het gaat er voor de kiezer niet om wat volgens een landelijk politicus moet gebeuren met de gasprijs of dat een gemeente al dan niet gas inkoopt bij Gazprom, maar of die de dienstverlening voor de burgers op orde heeft.’

Landelijke politici hebben wel degelijk een rol in het agenderen van de gemeenteraadsverkiezingen, vindt hoogleraar Boogers, maar ook hij vindt dat de lokale thema’s meer ruimte moeten krijgen. ‘Ook in deze tijd is het belangrijk dat het ziekenhuis en de gymzalen goed zijn.’

Voor Ida Kooke komt de situatie op ongeveer tweeduizend kilometer van haar huis toch heel dichtbij, zegt ze voor de Aldi. Boven haar dansen in de zon verschrompelde blauwe en gele ballonnen in de kleur van de Oekraïense vlag, die kort na de inval door Rusland moeten zijn opgeblazen. ‘Dat wij hier nog wat te kiezen hebben, voelt in deze tijd als extra luxe.’