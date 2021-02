Ook in Frankrijk oordeelt de rechtbank dat de staat een strenger klimaatbeleid moet voeren

Frankrijk moet nu symbolisch een euro betalen aan alle actiegroepen die de zaak hebben aangespannen. Beeld AFP

De zaak lijkt sterk op het Urgenda-vonnis in Nederland. In 2015 droeg de rechter de Nederlandse staat op maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In december is dat vonnis nog door de Hoge Raad bekrachtigd.

De rechtszaak in Frankrijk wordt ‘de affaire van de eeuw genoemd’ en is aangespannen door vier actiegroepen, Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à Tous en de Fondation Nicolas Hulot. Die laatste groep is opgezet door Nicolas Hulot die de eerste milieuminister van president Macron was, maar in 2018 opstapte omdat hij vond dat de president te weinig deed voor klimaat en milieu. Een petitie ter ondersteuning van de rechtszaak werd door twee miljoen burgers ondertekend.

Uitstoot broeikasgassen

Net als de Nederlandse rechters is het tribunaal in Parijs van oordeel dat de staat te weinig doet om de klimaatdoelen te halen die hij zelf heeft vastgesteld. In 2018 en 2019 daalde de uitstoot van broeikasgassen met 0,9 procent. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn zou de uitstoot met 1,5 procent moeten dalen, en vanaf 2025 met 3,2 procent. De rechtbank stelde daarom vast dat de Franse staat nalatig is geweest.

Frankrijk moet nu symbolisch een euro betalen aan alle actiegroepen die de zaak hebben aangespannen. Daarnaast heeft de regering twee maanden de tijd gekregen om zich te beraden op nieuwe klimaatmaatregelen. Daarna zal de rechtbank oordelen of dat genoeg is. Zo niet, dan zal zij de staat opdragen aanvullende maatregelen te nemen.

President Macron onder druk

Het vonnis zet president Macron verder onder druk. ‘Dit vonnis is ook een een politieke overwinning. Emmanuel Macron kan niet meer met de handen over elkaar blijven zitten’, zei directeur Jean-Francois Juillard van de Franse Greenpeace. Volgende week bespreekt de ministerraad een klimaatwet die volgens twee adviesraden van de regering onvoldoende is om de Franse klimaatdoelstellingen te halen.

Vorig jaar kwam Macron ook al in botsing met een ‘burgerconventie’ van door het lot aangewezen burgers die vonden dat de president een aanzienlijk ambitieuzer klimaatbeleid moest voeren. Macron is huiverig voor een al te stevige ingreep omdat de opstand van de gele hesjes eind 2018 begon met een verhoging van de dieselaccijns ter wille van het klimaat.

De regering heeft nu verklaard dat zij ‘kennis neemt’ van het vonnis. Zij erkent dat zij in het verleden te kort is geschoten, maar belooft binnenkort ‘een nieuwe beslissende stap in de ecologische transitie van Frankrijk’ te zetten.