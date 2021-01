‘Ook in Frankrijk ligt de minister van Volksgezondheid onder vuur vanwege de trage vaccinatiecampagne’

Een boekverkoper in Parijs. Beeld Getty Images

Hoe staat het ervoor met de besmettingen daar?

‘De besmettingen lopen langzaam weer op en daarin zijn de extra besmettingen van de feestdagen nog nauwelijks te zien. Dat is behoorlijk alarmerend. Het effect van de feestdagen zal trouwens vrij gering zijn. Tijdens Oud en Nieuw gold hier de avondklok.’

Hoe kan het dat de cijfers, ondanks die strenge maatregelen, weer oplopen?

‘We hebben hier in het najaar een strenge tweede lockdown gehad, maar die is inmiddels alweer een tijdje afgelopen. Deze piek lijkt een vertraagd gevolg van de versoepelingen die we afgelopen maand hebben gehad.’

Als gevolg van de oplopende cijfers besloot de Franse regering vorige week om de maatregelen aan te scherpen in de departementen waarin het aantal positieve testen per honderdduizend inwoners hoger ligt dan 200. In die – met name oostelijke – departementen geldt nu een avondklok vanaf zes uur. In Parijs blijft de avondklok om acht uur van kracht. Wie zich toch op straat waagt na de avondklok, moet rekening houden met een boete van 135 euro. De winkels zijn overdag wel gewoon open.

Kun je er als journalist nog wel een beetje op uit met zulke strenge regels?

‘Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Het is beter dan in de eerste lockdown, maar het is nog steeds lastig op de bonnefooi ergens naartoe te gaan. Even iemand aanspreken op straat is ook lastig, want daar is als het goed is niemand.’

Restaurants blijven ook in Parijs gesloten. Beeld REUTERS

Hoe staat het met de vaccinaties in Frankrijk?

‘Het vaccineren begon op 27 december, maar is vooralsnog vooral symbolisch. De teller staat op 500 gevaccineerden, afgerond 0 procent van de bevolking dus. Hier vraagt men zich ook af waarom het niet sneller gaat. Net als Hugo de Jonge, ligt ook de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran onder vuur.’

En? Waarom gaat het niet sneller?

‘Dat heeft ten eerste te maken met de aanpak. Ze beginnen hier met de meest kwetsbare bewoners van verzorgingstehuizen – veelal hoogbejaarde, dementerende mensen. De regering gaat heel voorzichtig te werk. Er is een uitvoerige bureaucratische procedure opgetuigd waarmee mensen duidelijk kenbaar moeten maken dat ze daadwerkelijk instemmen met de vaccinatie. Die mag tot twee seconden voor de prik geweigerd worden. Je kunt je voorstellen hoe lang dat proces duurt met dementerende personen.

‘Daarnaast is de vaccinatiebereidheid hier behoorlijk laag. Volgens sommige schattingen twijfelt 50 procent of het vaccin wel deugt.’

Hoe verklaar je die scepsis?

‘Het is belangrijk te vermelden dat die mensen lang niet allemaal antivaxers zijn. Fransen zijn vaak wantrouwend ten aanzien van alles wat vanuit een winstoogmerk wordt gemaakt. Bovendien zijn ze hier soms geneigd de kat een beetje uit de boom te kijken als het op dit soort dingen aankomt. De hoop is dan ook dat als andere landen voorgaan, de meeste mensen wel overstag zullen gaan.