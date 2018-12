Ook in Eindhovense moordzaak sluit OM deal met kroongetuige. ‘Het lijkt wel een epidemie’

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra. Volgens Meijering kan een kroongetuige alleen worden ingezet als ultiem, laatste middel in een rechtszaak. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het gaat om een tot zes jaar veroordeelde drugscrimineel die beweert contact met V. te hebben gehad in het cellenblok van het Bossche paleis van justitie in augustus 2016, toen beiden in afwachting waren van hun rechtszaak.

Volgens advocaat-generaal Winfried Korver heeft de man hierover in mei 2017 een kluisverklaring afgelegd. V. zou in het cellenblok tegen hem hebben gezegd dat hij ‘dom is geweest, omdat zijn dna op een huls is aangetroffen’. V. is onder meer veroordeeld op basis van het dna op een kogelhuls die is afgevuurd bij de fatale schietpartij op het parkeerterrein van het Van der Valk-hotel in Eindhoven.

Toen de kroongetuige vervolgens aan hem vroeg of hij Tommie van der B. ‘gedaan heeft’ en daarbij een beweging maakte alsof hij de trekker van een wapen overhaalde, zou V. instemmend hebben geknikt. Het OM vindt zijn verklaringen zo betrouwbaar en belastend dat het een deal heeft gemaakt met de kroongetuige. Hij krijgt drie jaar strafvermindering: dus drie jaar cel in plaats van zes jaar cel – daardoor kan hij later deze maand al vrijkomen. Ook het crimineel verkregen geld dat hij moet terugbetalen, wordt gehalveerd: 39 duizend euro in plaats van bijna 80 duizend euro.

Inzet omstreden

Advocaat Nico Meijering bekritiseerde de deal met de kroongetuige in scherpe bewoordingen. Volgens hem kan een kroongetuige alleen worden ingezet als ultiem, laatste middel in een rechtszaak. Daarvan is volgens Meijering in dit geval zeker geen sprake, omdat zijn cliënt al is veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar. ‘Het OM is niet zo zeker van zijn zaak en vreest dat zonder kroongetuige vrijspraak zal volgen’, aldus Meijering voor het Hof. De kroongetuige zou ook in twee andere liquidatiezaken in Nijmegen en Rotterdam verklaringen hebben afgelegd.

De inzet van een kroongetuige is in juridische kringen bijna altijd omstreden. Want hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van een andere crimineel, die daarvoor in ruil ook nog eens strafvermindering krijgt? Dit is al de derde deal met een kroongetuige binnen een jaar waarmee het OM op de proppen komt. ‘Het lijkt wel een epidemie’, sneerde advocaat Meijering.

In maart was het Nabil B. die verklaarde over een reeks liquidaties in de regio Utrecht – een week later werd prompt zijn broer Redouan doodgeschoten in Amsterdam, kennelijk als vergelding. Vorige maand werd bekend dat Tony de G. als kroongetuige verklaringen heeft afgelegd over de moord op de Amsterdamse crimineel Jair W.

Volgens Meijering heeft zijn cliënt nooit gesproken met de nog onbekende kroongetuige. Hij noemt de verklaringen van de kroongetuige bij voorbaat ‘een volslagen gelogen verhaal’. V. herhaalde maandag voor het Hof dat hij onschuldig is – daarom is hij ook in hoger beroep gegaan. Het steekt advocaat Meijering vooral dat het OM wel ‘een onbetrouwbare kroongetuige’ wil horen over de moordzaak, maar steevast weigert om zijn cliënt eindelijk eens zijn verhaal te laten doen.

Zak geld mee

V. heeft lange tijd gezwegen en ook tijdens de rechtszaak vaak een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Maar na zijn veroordeling zou hij bereid zijn om verklaringen af te leggen over wat er is gebeurd bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Volgens advocaat-generaal Korver moet V. eerst maar eens duidelijker aangeven wat hij precies wil gaan verklaren.

Advocaat Meijering: ‘Kapitalen worden uitgegeven aan een kroongetuige, maar een verhoor van mijn cliënt kan er niet vanaf.’ Hij memoreerde dat de halvering van het terug te vorderen misdaadgeld (tot 39 duizend euro) misschien nog wel meevalt, maar kroongetuigen krijgen ook nog een zak geld mee ‘om een nieuw leven te beginnen, onder het mom van veiligheid’.

Het Hof besloot maandagmiddag na kort beraad dat zowel de kroongetuige als de verdachte zelf binnenkort zal worden gehoord in het kabinet van de raadsheer-commissaris. Het verzoek van Meijering om ook de dossiers te krijgen van de twee andere moordzaken waarover de kroongetuige heeft verklaard (om diens betrouwbaarheid te checken) wees het Hof af.